HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korsleting Listrik Akibatkan Kebakaran Rumah di Bekasi, Kerugian Ratusan Juta Rupiah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |13:53 WIB
Korsleting Listrik Akibatkan Kebakaran Rumah di Bekasi, Kerugian Ratusan Juta Rupiah
Proses pemadaman kebakaran di Bekasi. (Foto: Damkar Kota Bekasi)
BEKASI - Sebuah rumah tinggal di kawasan Kampung Pengasinan gang Masjid Al Mukmin, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi mengalami kebakaran. Kebakaran diduga dipicu adanya korsleting listrik.

Komandan Kompi C Damkar Kota Bekasi Yudiman menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Minggu (1/10/2023) pagi hari. Damkar yang saat itu menerima laporan kebakaran langsung terjun ke lokasi.

“Menurut keterangan dari warga api berasal dari korsleting listrik,” ucap Yudiman saat dikonfirmasi, Minggu (1/10/2023).

Korsleting listrik akhirnya memicu api yang membakar sebuah terpal. Akhirnya kebakaran besar pun tak terhindarkan.

“Membakar terpal dan merembet ke area lainnya mengakibatkan kebakaran,” tuturnya.

Kebakaran Melahap Garasi Bus Dekat Kampus PGRI di Bantul, 1 Mobil dan 2 Motor Dilalap Api 

Dua jam setelah proses pemadaman, api pun dapat dilumpuhkan. Total luas area yang terbakar mencapai 120 meter.

“Dengan kerugian ditaksir mencapai Rp200 juta,” ungkapnya.

