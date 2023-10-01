Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bantu Warga Hidup Sehat, Relawan Ganjar Adakan Pengecekan Kesehatan Gratis

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |14:29 WIB
Bantu Warga Hidup Sehat, Relawan Ganjar Adakan Pengecekan Kesehatan Gratis
Relawan Ganjar adakan pengecekan kesehatan gratis. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Milenial yang tergabung dalam kelompok Santri Dukung Ganjar (SDG) Jabodetabek berkomitmen menebar kebaikan kepada masyarakat luas.

Kali ini, relawan SDG bersama jemaah Majelis Taklim Al-Khoiriyah, Kampung Penggilingan RT/RW 10/07, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, menggelar doa bersama.

Selain doa bersama, para pendukunga Ganjar Pranowo itu juga mengadakan pengecekan kesehatan gratis.

Jalan Sehat Bareng Warga Surabaya, Ganjar: Investasi Paling Bagus Itu Kesehatan 

Koordinator Wilayah Santri dukung Ganjar Jabodetabek, Farhan Ikhsan mengatakan kegiatan pengecekan gratis ini bertujuan untuk mendorong masyarakat Indonesia yang sehat.

Menurut dia, kegiatan tersebut terinspirasi Ganjar Pranowo yang peduli dengan kesehatan masyarakat.

"Tentunya sesuai dengan yang sering disampaikan Pak Ganjar bahwa kami mendorong masyarakat yang sehat dan kuat," kata dia dalam siaran persnya, Minggu (01/10/2023).

Kegiatan pengecekan kesehatan gratis dan doa bersama itu rupanya mendapatkan sambutan posotif dari masyarakat sekitar. Hal itu dilihat dari masyarakat yang menghadiri acara tersebut.

"Alhamdulillah masyarakat sangat antusias mengikuti cek kesehatan gratis dan doa bersama," katanya.

Dia menuturkan dalam pengecekan kesehatan gratis ini ada sejumlah yang dilakukan seperti tensi darah juga mengecek gula darah.

"Selain di cek gula darah juga tadi diberikan sosialisasi ke masayrakat untuk menjaga kesehatan," tuturnya.

Selain melakukan cek kesehatan gratis, Santri Dukung Ganjar memberikan bantuan karpet untuk majelis taklim tersebut.

"Kami juga memberikan bantuan karpet," ungkapnya.

Sementara itu, Rina salah satu warga Penggilingan kecamatan Cakung Jakarta timur yang mengikuti cek kesehatan gratis merasa terbantu dengan adanya kegiatan tersebut.

