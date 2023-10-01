Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Tawuran, Polsek Mampang Edukasi Pemuda Jauhi Tindak Kejahatan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |14:33 WIB
Cegah Tawuran, Polsek Mampang Edukasi Pemuda Jauhi Tindak Kejahatan
Polsek Mampang edukasi remaja untuk mencegah tawuran. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polsek Mampang Prapatan melakukan edukasi ke pemuda karang taruna untuk menghindari kegiatan negatif maupun tindak kejahatan seperti tawuran.

Hal itu dilakukan, Kapolsek Mampang Prapatan Kompol David Y. Kanitero saat menyambangi karang taruna Pela Mampang. Dalam kesempatan itu, David sekaligus melakukan pengamanan kompetisi game online secara langsung.

 BACA JUGA:

“Saya mengapresiasi atas terselenggaranya kompetis ini sebagai sarana para remaja untuk mencegah tawuran," kata David, Minggu (1/10/2023).

Dalam pengamanan ini, David juga memberikan imbauan kepada panita dan peserta yang mayoritas adalah remaja untuk dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat.

Lalu, menghindari kegiatan yang negatif seperti berkumpul sambil minum minuman keras, tawuran, membawa senjata tajam atau bahkan melakukan tindakan-tindakan kejahatan.

 BACA JUGA:

Menurut David, kompetisi game online seperti ini boleh diikuti, tetapi para remaja juga harus tetap mengutamakan belajar dan bekerja.

Di sisi lain, David memberikan apresiasi atas terselenggaranya kompetisi ini dengan menambahkan hadiah uang tunai Rp500 ribu untuk menambah semangat dari para peserta agar dapat berkompetisi secara sehat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement