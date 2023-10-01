Cegah Tawuran, Polsek Mampang Edukasi Pemuda Jauhi Tindak Kejahatan

JAKARTA - Polsek Mampang Prapatan melakukan edukasi ke pemuda karang taruna untuk menghindari kegiatan negatif maupun tindak kejahatan seperti tawuran.

Hal itu dilakukan, Kapolsek Mampang Prapatan Kompol David Y. Kanitero saat menyambangi karang taruna Pela Mampang. Dalam kesempatan itu, David sekaligus melakukan pengamanan kompetisi game online secara langsung.

“Saya mengapresiasi atas terselenggaranya kompetis ini sebagai sarana para remaja untuk mencegah tawuran," kata David, Minggu (1/10/2023).

Dalam pengamanan ini, David juga memberikan imbauan kepada panita dan peserta yang mayoritas adalah remaja untuk dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat.

Lalu, menghindari kegiatan yang negatif seperti berkumpul sambil minum minuman keras, tawuran, membawa senjata tajam atau bahkan melakukan tindakan-tindakan kejahatan.

Menurut David, kompetisi game online seperti ini boleh diikuti, tetapi para remaja juga harus tetap mengutamakan belajar dan bekerja.

Di sisi lain, David memberikan apresiasi atas terselenggaranya kompetisi ini dengan menambahkan hadiah uang tunai Rp500 ribu untuk menambah semangat dari para peserta agar dapat berkompetisi secara sehat.