Bacok Pria Paruh Baya hingga Jari Putus, Pelaku Ditangkap

JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Metro Tamansari menangkap seorang pemuda berinisial SBN (34) yang melakukan penyerangan dengan membacok seorang pria paruh baya berinisial JT (56). Akibat serangan ini korban mengalami luka yang serius.

Kapolsek Metro Tamansari Polres Metro Jakarta Barat Kompol Adhi Wananda mengatakan, penganiayaan ini terjadi pada hari sabtu (9/9/2023) sekira pukul 08.00 WIB di depan hotel di kawasan Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat.

Adhi menjelaskan, setelah mendapat penganiayaan dari pelaku, kemudian korban diketahui menderita luka-luka dan langsung melaporkan insiden tersebut ke polisi. Korban lalu dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan.

"Pelaku penganiayaan tersebut sudah berhasil kami amankan," kata Adhi saat dikonfirmasi pada Minggu (1/10/2023).

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Metro Tamansari, Kompol Roland Olaf Fredinan menjelaskan, Insiden ini bermula dari ejekan korban terhadap pelaku pada Jumat (8/9/2023) sekira pukul 19.30 WIB.

Kemudian sekitar jam 20.30 WIB saat hall singing hotel tersebut mau tutup korban bertemu kembali dengan pelaku dan korban memanggil manggil pelaku sambil menantang untuk berkelahi.

Kejadian berlanjut pada hari berikutnya sekitar jam 06.30 WIB, korban mengajak duel pelaku dan mengambil parang. Situasi semakin memanas saat korban mengambil balok.