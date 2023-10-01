Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacok Pria Paruh Baya hingga Jari Putus, Pelaku Ditangkap

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |14:54 WIB
Bacok Pria Paruh Baya hingga Jari Putus, Pelaku Ditangkap
Pelaku pembacokan diamankan polisi/Foto: Yohannes Tobing
A
A
A

JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Metro Tamansari menangkap seorang pemuda berinisial SBN (34) yang melakukan penyerangan dengan membacok seorang pria paruh baya berinisial JT (56). Akibat serangan ini korban mengalami luka yang serius.

Kapolsek Metro Tamansari Polres Metro Jakarta Barat Kompol Adhi Wananda mengatakan, penganiayaan ini terjadi pada hari sabtu (9/9/2023) sekira pukul 08.00 WIB di depan hotel di kawasan Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat.

Adhi menjelaskan, setelah mendapat penganiayaan dari pelaku, kemudian korban diketahui menderita luka-luka dan langsung melaporkan insiden tersebut ke polisi. Korban lalu dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan.

"Pelaku penganiayaan tersebut sudah berhasil kami amankan," kata Adhi saat dikonfirmasi pada Minggu (1/10/2023).

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Metro Tamansari, Kompol Roland Olaf Fredinan menjelaskan, Insiden ini bermula dari ejekan korban terhadap pelaku pada Jumat (8/9/2023) sekira pukul 19.30 WIB.

Kemudian sekitar jam 20.30 WIB saat hall singing hotel tersebut mau tutup korban bertemu kembali dengan pelaku dan korban memanggil manggil pelaku sambil menantang untuk berkelahi.

Kejadian berlanjut pada hari berikutnya sekitar jam 06.30 WIB, korban mengajak duel pelaku dan mengambil parang. Situasi semakin memanas saat korban mengambil balok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705/manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement