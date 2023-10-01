Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Istana Berbatik Malam Ini, Berikut Lokasi Parkir dan Rekayasa Lalu Lintasnya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |17:35 WIB
Istana Berbatik Malam Ini, Berikut Lokasi Parkir dan Rekayasa Lalu Lintasnya
Berikut pengalihan lalu lintas saat Istana Berbatik. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perhelatan Istana Berbatik akan digelar pada pada Minggu, 1 Oktober 2023 malam mulai sekitar Pukul 19.00 WIB. Sebanyak 19 titik parkir dan rekayasa lalu lintas akan disiapkan untuk kelancaran dan kenyamanan kegiatan tersebut.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dalam unggahan Instagram @dkijakarta dijelaskan dalam infografis, sebanyak 19 lokasi parkir ini disediakan di sekitar Istana Negara. Sebanyak 19 titik parkir tersebut akan menampung sekitar 2.660 kendaraan mobil dan 3.232 kendaraan bermotor.

"Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Istana Berbatik tanggal 1 Oktober 2023 di Jalan Merdeka Utara sisi utara (depan Istana Negara), Dishub DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di lokasi tersebut mulai pukul 18.00-22.00," demikian keterangan tertulis Dishub DKI melalui akun Instagram, Minggu (1/10/2023).

Beberapa ruas jalan yang akan ditutup adalah Jalan Veteran 1, Veteran 2, dan Veteran 3 yang mengarah ke Istana Merdeka. TransJakarta yang melalui Jalan Veteran 3-Jalan Medan Merdeka Utara sisi selatan dialihkan ke Jalan Juanda, Majapahit, dan Jalan Medan Merdeka Barat.

Berikut ini rekayasa lalu lintas di Jakarta yang akan diberlakukan malam ini:

- Arus lalu lintas Jalan Majapahit dari arah Blok M menuju Jalan Medan Merdeka Utara masih bisa dilintasi dan berlaku normal. Sementara Jalan Majapahit dari arah Jalan Medan Merdeka Utara menuju arah Blok M tidak bisa dilintasi kendaraan bermotor, kecuali TransJakarta.

- Jalan Veteran 1, 2, 3, dan simpang antara Jalan Medan Merdeka Timur dan Jalan Medan Merdeka Utara ditutup untuk kendaraan bermotor. TransJakarta yang melalui Jalan Veteran 3-Jalan Medan Merdeka Utara sisi selatan dialihkan melalui Jalan Ir H Juanda, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, dan seterusnya.

- Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur (dari arah selatan) yang akan menuju arah barat melalui Medan Merdeka Utara dialihkan menuju Jalan Perwira, Jalan Katedral, Jalan Veteran, Jalan Ir H Juanda, dan seterusnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
