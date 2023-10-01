Tragis! Kebakaran Rumah di Bekasi Tewaskan Seorang Anak Kebutuhan Khusus

BEKASI - Sebuah rumah di Perumahan Papan Mas, Desa Mangunjaya, Kabupaten Bekasi, mengalami kebakaran. Amukan si jago merah mengakibatkan satu penghuni rumah meninggal dunia. Korban seorang anak berinisial R (16) yang merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Luis Ambar Wati, tetangga korban menceritakan, awalnya api muncul diduga karena obat nyamuk bakar. Bara dari obat nyamuk itu menyambar ke kasur yang sedang ditiduri oleh korban.

"Kalau ditanya dari mana titik api kata ibunya di situ ada obat nyamuk bakar, anaknya ada kekurangan gak bisa bicara jadi mungkin kesenggol jadi kebakar karena di dalam tuh banyak mudah terbakar," kata Luis, Minggu (1/9/2023).

Luis mengatakan, korban R tinggal bersama ibu dan bapaknya. Saat kejadian, posisi korban ditinggal oleh orang tuanya sendirian di dalam rumah.

"Posisi kejadian orang tuanya gak ada di rumah dia sendirian. Orang tuanya biasa dagang. Ibunya lagi makan di pos, bapaknya saya tidak tau di mana," ucap Luis.

Menurut dia, seluruh tubuh korban mengalami luka bakar. Dalam kondisi tersebut korban masih hidup dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.