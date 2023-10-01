Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Kebakaran Rumah di Bekasi Tewaskan Seorang Anak Kebutuhan Khusus

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |18:34 WIB
Tragis! Kebakaran Rumah di Bekasi Tewaskan Seorang Anak Kebutuhan Khusus
Kebakaran tewaskan seorang anak di Bekasi. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

BEKASI -  Sebuah rumah di Perumahan Papan Mas, Desa Mangunjaya, Kabupaten Bekasi, mengalami kebakaran. Amukan si jago merah mengakibatkan satu penghuni rumah meninggal dunia. Korban seorang anak berinisial R (16) yang merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Luis Ambar Wati, tetangga korban menceritakan, awalnya api muncul diduga karena obat nyamuk bakar. Bara dari obat nyamuk itu menyambar ke kasur yang sedang ditiduri oleh korban.

BACA JUGA:

Marak Kebakaran di TPA, Menteri LHK: Kalau Ada Gas Metan Tertiup Angin Secara Teori Muncul Api 

"Kalau ditanya dari mana titik api kata ibunya di situ ada obat nyamuk bakar, anaknya ada kekurangan gak bisa bicara jadi mungkin kesenggol jadi kebakar karena di dalam tuh banyak mudah terbakar," kata Luis, Minggu (1/9/2023).

Luis mengatakan, korban R tinggal bersama ibu dan bapaknya. Saat kejadian, posisi korban ditinggal oleh orang tuanya sendirian di dalam rumah. 

 BACA JUGA:

"Posisi kejadian orang tuanya gak ada di rumah dia sendirian. Orang tuanya biasa dagang. Ibunya lagi makan di pos, bapaknya saya tidak tau di mana," ucap Luis.

Menurut dia, seluruh tubuh korban mengalami luka bakar. Dalam kondisi tersebut korban masih hidup dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176102/kebakaran-4A9D_large.jpg
Ratusan Orang Terdampak Kebakaran di Pengadegan Jaksel, Sebagian Mengungsi ke Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176043/kebakaran-Dh7B_large.jpg
Kebakaran Hebat Landa Tambora, 1 ODGJ Tewas Mengenaskan Terkunci Dalam Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175965/kebakaran-4btx_large.jpg
Kebakaran Hebat di Pengadegan Jaksel Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175879/kebakaran-15fQ_large.jpg
Kebakaran Hebat Lapak di Pengadegan Jaksel, 15 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175876/kebakaran-Nh0s_large.jpg
Kebakaran di Tambora Diduga Akibat Pengelasan, 5 Rumah Ludes Dilahap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964/kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement