Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Temukan Bangunan Sekolah di Kampung Bahari Diduga Dijadikan Tempat Penampungan Motor Curian

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |20:30 WIB
Polisi Temukan Bangunan Sekolah di Kampung Bahari Diduga Dijadikan Tempat Penampungan Motor Curian
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa (26/9/2023) lalu. Dalam operasi ini polisi menangkap puluhan terduga pelaku kejahatan dan pengguna narkotika.

Ada yang unik dalam penggrebekan yang dilakukan, Polisi mendatangi sebuah bangunan sekolah yang terbengkalai di permukiman Kampung Bahari, RT 10 RW 012 dan mendapati sejumlah motor bodong alias tanpa surat yang diduga kuat merupakan hasil curian.

Berdasarkan pantauan, sekolah tersebut bernama SD Sinar Solor. Di dalam ruang kelas terdapat dua unit motor yang diletakkan dekat bangku-bangku yang sudah dirapikan. Kedua motor itu masing-masing motor bebek dan motor matic yang dalam kondisi sedang dibongkar.

Kedua kendaraan itu tidak dipasangi pelat nomor. Kemudian di luar sekolah tersebut ada juga tiga motor lainnya yang juga tidak jelas kepemilikannya. Polisi langsung menyita kelima unit motor tersebut yang diduga merupakan barang bukti pencurian.

Salah satu warga setempat mengatakan, SD Sinar Solor sudah terbengkalai beberapa tahun lamanya. Terakhir menurut warga yang enggan menyebut namanya, aktivitas belajar di sekolah itu terjadi sebelum pandemi Covid-19.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
curanmor Kampung Bahari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248//james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173954//polisi-Ccal_large.jpg
Muara Angke Marak Curanmor dan Narkoba, Warga Resah Minta Perbanyak CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824//maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171227//pencurian-iaKC_large.jpg
Tantang Warga dengan Golok, Maling Vespa Bernasib Tragis Usai Dikeroyok Massa di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026//pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230//pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement