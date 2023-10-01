Polisi Temukan Bangunan Sekolah di Kampung Bahari Diduga Dijadikan Tempat Penampungan Motor Curian

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa (26/9/2023) lalu. Dalam operasi ini polisi menangkap puluhan terduga pelaku kejahatan dan pengguna narkotika.

Ada yang unik dalam penggrebekan yang dilakukan, Polisi mendatangi sebuah bangunan sekolah yang terbengkalai di permukiman Kampung Bahari, RT 10 RW 012 dan mendapati sejumlah motor bodong alias tanpa surat yang diduga kuat merupakan hasil curian.

Berdasarkan pantauan, sekolah tersebut bernama SD Sinar Solor. Di dalam ruang kelas terdapat dua unit motor yang diletakkan dekat bangku-bangku yang sudah dirapikan. Kedua motor itu masing-masing motor bebek dan motor matic yang dalam kondisi sedang dibongkar.

Kedua kendaraan itu tidak dipasangi pelat nomor. Kemudian di luar sekolah tersebut ada juga tiga motor lainnya yang juga tidak jelas kepemilikannya. Polisi langsung menyita kelima unit motor tersebut yang diduga merupakan barang bukti pencurian.

Salah satu warga setempat mengatakan, SD Sinar Solor sudah terbengkalai beberapa tahun lamanya. Terakhir menurut warga yang enggan menyebut namanya, aktivitas belajar di sekolah itu terjadi sebelum pandemi Covid-19.