Hendak Tawuran, Dua Remaja di Parung Bogor Diamankan Polisi Sebilah Cerulit Disita

BOGOR - Dua remaja yang hendak tawuran diamankan warga di wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Sebilah senjata tajam jenis cerulit turut disita.

Kapolsek Parung Kompol Sularso mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.00 WIB. Berawal saat polisi mendapat informasi adanya dua remaja yang hendak tawuran diamankan warga.

"Sebelum diamankan pihak kepolisian, remaja tersebut terlebih dahulu diamankan warga," kata Sularso dalam keterangannya, Minggu (1/10/2023).

Kedua remaja itu langsung dibawa ke Polsek Parung untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, diketahui ramaja itu berinisial F (15) dan D (15) yang diduga akan melakukan tawuran.

"Barang bukti berupa satu senjata tajam jenis celurit dan satu unit motor," jelasnya.

Polisi memanggil orangtuanya masing-masing ke Polsek Parung. Mereka akan menjalani pembinaan agar tidak kembali mengulangi perbuatannya.

"Kami melakukan pemanggilan kepada orang tua masing-masing remaja tersebut untuk selanjutnya dilakukan pembinaan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)