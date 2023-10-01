Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Tawuran, Dua Remaja di Parung Bogor Diamankan Polisi Sebilah Cerulit Disita

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |20:45 WIB
Hendak Tawuran, Dua Remaja di Parung Bogor Diamankan Polisi Sebilah Cerulit Disita
A
A
A

BOGOR - Dua remaja yang hendak tawuran diamankan warga di wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Sebilah senjata tajam jenis cerulit turut disita.

Kapolsek Parung Kompol Sularso mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.00 WIB. Berawal saat polisi mendapat informasi adanya dua remaja yang hendak tawuran diamankan warga.

"Sebelum diamankan pihak kepolisian, remaja tersebut terlebih dahulu diamankan warga," kata Sularso dalam keterangannya, Minggu (1/10/2023).

Kedua remaja itu langsung dibawa ke Polsek Parung untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, diketahui ramaja itu berinisial F (15) dan D (15) yang diduga akan melakukan tawuran.

"Barang bukti berupa satu senjata tajam jenis celurit dan satu unit motor," jelasnya.

Polisi memanggil orangtuanya masing-masing ke Polsek Parung. Mereka akan menjalani pembinaan agar tidak kembali mengulangi perbuatannya.

"Kami melakukan pemanggilan kepada orang tua masing-masing remaja tersebut untuk selanjutnya dilakukan pembinaan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009//penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172940//tawuran_pelajar-SqfP_large.jpg
Tawuran Pelajar di Cikarang Tewaskan 2 Orang, Polisi Tangkap 1 Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/340/3171750//tawuran_remaja-i8XI_large.jpg
Pemuda 20 Tahun Tewas Tertembak saat Tawuran di Medan Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170957//mayat-2SYd_large.jpg
Warga Hilang di Curug Ciparay Ditemukan Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170488//kecelakaan-agjv_large.jpg
Dua Kecelakaan Terjadi di Bogor Pagi Ini, Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement