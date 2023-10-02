Gempa M3,7 Guncang Wilayah Sumur Banten

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,7 mengguncang wilayah Sumur, Banten pada Minggu (1/10/2023), sekira pukul 22.54 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.80 Lintang Selatan - 105.17 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.7, 01-Oct-2023 22:54:49WIB, Lok:6.80LS, 105.17BT (47 km BaratDaya SUMUR-BANTEN), Kedlmn:11 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)