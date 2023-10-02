Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Harap Batik Dapat Menjadi Bagian Kehidupan Masyarakat Sehari-hari

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |01:18 WIB
Hary Tanoe Harap Batik Dapat Menjadi Bagian Kehidupan Masyarakat Sehari-hari
Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dan istri di acara Istana Berbatik (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) menilai pagelaran Istana Berbatik yang digelar di Istana Merdeka, pada Minggu, 1 Oktober 2023 malam, merupakan hal yang luar biasa. Hary Tanoe berharap Batik Indonesia dapat terekspos maksimal ke kancah dunia.

"Saya melihat ini (pagelaran Istana Berbatik, tidak mudah menggalang semua pihak ya dan mewakili berbagai kepentingan. Jadi berarti akan terekspose secara maksimal apalagi disiarkan live di media," kata Hary Tanoe kepada wartawan, Minggu (1/10/2023) malam.

Menurutnya, pagelaran Istana Berbatik ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengenalkan batik ke kancah dunia. Namun demikian, kata dia, hal yang lebih penting adalah bagaimana memperkenalkan batik kepada masyarakat sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

"Misalnya untuk ASN, ataupun pegawai swasta, bisa ditetapkan hari apa harus pakai batik," ujarnya.

Dengan adanya dukungan seperti itu, lanjut Hary Tanoe, para UMKM yang memproduksi batik secara otomatis akan bertumbuh.

"Karena batik itukan usaha dalam negeri. UMKM juga bisa tumbuh karena batik," pungkasnya.

Untuk diketahui, pagelaran Istana Berbatik ini digelar dalam rangka memperingati hari batik nasional yang jatuh pada 2 Oktober.

