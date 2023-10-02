Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Indikator di Jawa Timur, Ganjar Unggul 10,1% di Semua Simulasi Nama Capres

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |01:24 WIB
Survei Indikator di Jawa Timur, Ganjar Unggul 10,1% di Semua Simulasi Nama Capres
Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
JAKARTA - Tingkat elektabilitas Ganjar Pranowo menang jauh di antara bakal calon presiden lainnya di wilayah Jawa Timur berdasarkan survei yang dilakukan lembaga Indikator pada 14-20 September 2023.

Tingkat elektabilitas Ganjar di Jawa Timur saat ini malah makin kokoh pascadeklarasi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu.

Hasil survei Indikator itu menunjukkan tingkat elektabilitas Ganjar unggul dalam semua jenis simulasi yang dilakukan, mulai dari simulasi 34 nama capres semi terbuka, simulasi 19 nama semi terbuka, simulasi 10 nama hingga simulasi tiga nama.

"Pada simulasi tiga nama (capres), Ganjar 43,9 persen, unggul dari Prabowo 33,8 persen dan Anies 14,4 persen. Sekitar delapan persen belum menunjukkan pilihan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam siaran persnya, Minggu (1/10/2023).

Menurut hasil survei yang diikuti semua responden didapatkan tingkat elektabilitas Ganjar yang terus naik dari 38,8 persen pada periode Agustus-September 2022 menjadi 41,8 persen pada November 2022 hingga setahun kemudian mencapai 43,9 persen pada September 2023.

Sedangkan untuk Prabowo, pada periode yang sama mendapatkan elektabilitas sebanyak 26,5 persen (Agustus-September 2022), 30,5 persen (November 2022) hingga yang terakhir di angka 33,8 persen (September 2023).

Ironisnya, tingkat elektabilitas Anies Baswedan justru terus menurun di wilayah Jawa Timur. Bahkan, setelah yang bersangkutan mendeklarasikan wakil calon presiden pasangannya, Muhaimin Iskandar.

Berdasarkan survei Indikator, elektabilitas Anies sempat mencapai 20 persen pada Maret 2022 namun perlahan turun dan bertahan di kisaran 17 persen sejak Mei-November 2022 lalu. Usai deklarasi, elektabilitasnya malah turun drastis menjadi 14,4 persen pada September 2023.

