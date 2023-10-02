Pagelaran Istana Berbatik di Mata Para Duta Besar Negara Sahabat

JAKARTA - Pagelaran Istana Berbatik di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 1 Oktober 2023, mengundang kesan menarik dari para peserta yang hadir. Di antaranya sejumlah duta besar negara sahabat yang juga turut memamerkan koleksi busana motif batik mereka di hadapan Presiden Joko Widodo.

Duta Besar Fiji untuk Indonesia, Amenatave V. Yauvoli menyampaikan, antusiasme menyaksikan secara langsung koleksi batik nusantara yang ditampilkan dalam gelaran ini. Dalam acara ini keindahan dari batik yang mencerminkan budaya Indonesia sangat terlihat.

"Ini acara yang indah karena memamerkan keindahan dari batik dalam budaya dan nilai-nilai di Indonesia, jadi kami mengapresiasi (gelaran) ini," katanya melalui siaran persnya, Senin (2/10/2023).

Senada, Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lilla Karsay menyampaikan, gembira dapat menjadi bagian dalam pagelaran budaya Indonesia malam ini. Apalagi, sebelumnya keikutsertaan dalam sejumlah acara di Indonesia saat pandemi Covid-19 dibatasi.

"Saya sangat senang bisa berada di sini. Sebelumnya, saya ke Istana untuk mengikuti gelaran kebaya dan (sekarang) batik. Jadi selalu menyenangkan untuk menjadi bagian dari acara yang menarik ini bersama para anggota tertinggi parlemen dan pemerintah Indonesia," tutur Lilla.

Pada kesempatan tersebut, Lilla juga menceritakan sejumlah koleksi batik miliknya yang kebanyakan ia bawa pulang ke Hungaria untuk kemudian dijahit menjadi suatu busana. Menariknya, kata Lilla, hasil akhir dari busana tersebut merupakan perpaduan dari budaya Indonesia dan folklor Hungaria.