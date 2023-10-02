Alasan Otto Hasibuan Mau Membela Jessica Wongso di Kasus Kopi Sianida

JAKARTA - Mengulik alasan Otto Hasibuan mau membela Jessica Wongso di kasus kopi sianida. Menariknya, kasus kopi sianida kembali viral dikarenakan telah menewaskan Wayan Mirna Salihin telah dijadikan film dokumenter oleh Netflix.

Tentunya banyak yang penasaran mengenai kasus ini termasuk pengacaranya yakni Otto Hasibuan. Pasalnya pengacara kondang ini memilih untuk membela Jessica Wongso yang merupakan pelaku pembunuhan Wayan Mirna.

Lantas apa alasan Otto Hasibuan mau membela Jessica Wongso? Ternyata pria asal Pematang Siantar, Sumatera Utara itu yakin Jessica Wongso bukan pelaku pembunuhan.

Kalau saya yakin betul dia (Jessica) tidak bersalah. Karena fakta-faktanya mendukung," kata Otto dikutip pernyataan pada 2016,

Selain itu dia mengaku bahwa alasannya bersedia membela Jessica Wongso adalah karena dirinya merasa bahwa Jessica tidak diperlakukan secara adil dalam kasus ini.