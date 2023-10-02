Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Klarifikasi Artis Amanda Manopo Terkait Dugaan Promosi Judi Online Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |10:17 WIB
Bareskrim Klarifikasi Artis Amanda Manopo Terkait Dugaan Promosi Judi Online Hari Ini
Amanda Manopo (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadwalkan panggilan klarifikasi terhadap Artis Amanda Manopo pada hari.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengungkapkan, Amanda dipanggil dalam rangka klarifikasi terkait dengan dugaan promosi situs judi online.

"Kami informasikan bahwa pada hari ini, akan dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi kepada saudari Amanda Manopo terkait dugaan endorsment situs yang diduga sebagai website judi online," kata Adi Vivid kepada awak media, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Adi Vivid menyebut, hasil pemeriksaan terhadap Amanda Manopo akan disampaikan setelah dilakukan proses klarifikasi.

"Update mengenai hasil akan kami sampaikan kembali kepada rekan- rekan," ujar Adi Vivid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176797//kenny-lpoc_large.jpg
Kenny Austin Pamer Bekal MBG Buatan Amanda Manopo, Tak Lagi Ada Petai 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/16/3176730//ilustrasi-zM5q_large.png
Blokir 23 Ribu Rekening Judol, Komdigi Ajak Masyarakat Aktif Laporkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/194/3176483//amanda_manopo-Bwy8_large.jpg
Segini Harga Fantastis Parfum Mewah yang Dibagikan Amanda Manopo Sebagai Souvenir Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176262//amanda_manopo_peluk_kenny_austin-PqCr_large.jpg
Amanda Manopo Akhirnya Follow Suami di Instagram, Jawab Request Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176159//amanda_manopo_peluk_kenny_austin-KHb9_large.jpg
Kakak Amanda Manopo Apresiasi Perjuangan Kenny Austin Rebut Hati Sang Adik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/194/3176072//amanda-TrvS_large.jpg
Potret Hangat Pernikahan Amanda Manopo dengan Kenny Austin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement