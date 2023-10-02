Bareskrim Klarifikasi Artis Amanda Manopo Terkait Dugaan Promosi Judi Online Hari Ini

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadwalkan panggilan klarifikasi terhadap Artis Amanda Manopo pada hari.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengungkapkan, Amanda dipanggil dalam rangka klarifikasi terkait dengan dugaan promosi situs judi online.

"Kami informasikan bahwa pada hari ini, akan dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi kepada saudari Amanda Manopo terkait dugaan endorsment situs yang diduga sebagai website judi online," kata Adi Vivid kepada awak media, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Adi Vivid menyebut, hasil pemeriksaan terhadap Amanda Manopo akan disampaikan setelah dilakukan proses klarifikasi.

"Update mengenai hasil akan kami sampaikan kembali kepada rekan- rekan," ujar Adi Vivid.