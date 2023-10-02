Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi : Tidak Boleh Alergi Terhadap Kritik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |10:29 WIB
Jokowi : Tidak Boleh Alergi Terhadap Kritik
Presiden Jokowi mengingatkan agar tidak alergi terhadap kritik (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar semua pihak tidak alergi terhadap kritik dari masyarakat. Justru, dengan kritik tersebut dapat dijadikan pembelajaran dan pengalaman untuk membangun infrastruktur yang baik.

Hal disampaikan Jokowi usai meresmikan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Senin (2/10/2023).

"Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik. Dan tetap semangat untuk belajar karena pengalaman kita membangun infrastruktur baik Jalan Tol, Pelabuhan, bandara Bendungan transportasi telah memberikan pengalaman dan bekal kita untuk menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik di masa depan," kata Jokowi dalam sambutannya di Stasiun Halim, Jakarta Timur.

Jokowi juga mengatakan kereta cepat, LRT hingga MRT merupakan suatu hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Dirinya pun meminta semua pihak untuk tidak takut belajar mencoba hal baru.

"Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita, MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya dan juga konstruksinya. baru juga model pembiayaannya," kata Jokowi.

"Semuanya serba baru dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, kesulitan kesulitan di lapangan, masalah-masalah dan ketidaksempurnaan," tambahnya.

Menurut Jokowi pengalaman dinilai sangat mahal, namun sangat berharga. Maka semua pihak tidak perlu takut karena jika konsisten secara terus-menerus akan sedikit menimbulkan kesalahan.

"Biaya kesalahan juga akan semakin menurun dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah," kata Jokowi.

Topik Artikel :
Kritik kereta cepat Jokowi
