KPK Periksa Febri Diansyah, Rasamala Aritonang dan Donal Fariz Terkait Korupsi Kementan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendalaman terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Penyidiik KPK memanggil tiga orang saksi untuk kasus tersebut dari kalangan pengacara untuk menjadi saksi.

"Sebagai bagian pengumpulan alat bukti oleh Tim Penyidik KPK, pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi sudah mulai teragendakan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, para saksi yang diperiksa adalah Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donal Fariz selaku pengacara.

Seperti diketahui, Febri dan Rasamala merupakan mantan pegawai KPK. Dimana, Febri merupakan mantan juru bicara dan Rasamala sebagai pegawai di Biro Hukum. Sedangkan untuk Donal, merupakan mantan peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW).

"Pemanggilan para saksi ini tentu sebagai kebutuhan proses penyidikan yang sedang KPK selesaikan," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK dikabarkan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait sejumlah kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Ketiga orang tersebut yakni, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian, Muhammad Hatta. "Ya sudah jadi tersangka," kata sumber saat dikonfirmasi soal penetapan tersangka ketiganya, Jumat (29/9/2023).