3 Sejarah Hari Batik Nasional 2 Oktober

JAKARTA- Sejarah Hari Batik Nasional 2 Oktober menarik diketahui. Pasalnya batik merupakan kerajinan dan proses yang memiliki nilai seni tinggi dan menjadi bagian budaya Indonesia.

Seni ini merupakan warisan leluhur yang diturunkan secara turun temurun. Bahkan, sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha.

Berikut ini sejarah Hari Batik Nasional 2 Oktober dilansir dari berbagai sumber:

1.Diakui oleh UNESCO

Sejarah momen ini tak lepas dari penetapan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 2009 lalu. Penetapan dilakukan dalam sidang ke-2 Komite Antar-Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada 2 Oktober 2009.