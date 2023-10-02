Cegah Narkoterorisme, Partai Perindo: Proses Deradikalisasi Penting Dilakukan secara Komprehensif

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta generasi muda mewaspadai munculnya gabungan jaringan narkoba dengan terorisme yang telah dikenal di dunia dengan nama narkoterorisme.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, saat ini kelompok intoleran memiliki metode penyebaran ajarannya dengan cara enabling environment alias kondisi yang memungkinkan bagi jaringan tersebut untuk tetap ada dan berkembang.

"Enabling Environment ini tidak harus bersentuhan langsung dengan jaringan-jaringan di atas. Akan tetapi enabling environment mengirimkan sinyal bahwa jaringan ini aman untuk tetap eksis," kata Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati yang akrab disapa Nuning itu kepada wartawan, Minggu (1/10/2023).

Karena itu, Nuning mengatakan proses deradikalisasi sangat penting dilaksanakan dengan komprehensif. Hal itu agar dapat memutus jaringan-jaringan tersebut.

"Yang pertama, tentunya harus menghilangkan enabling environment tersebut. Kemudian baru membatasi, bahkan menghancurkan jaringan-jaringan yang berfungsi sebagai wadah berkumpulnya orang-orang yang kehilangan moral kompas dan secara gradual memilih jalan kekerasan yang menurut dia dibenarkan oleh ideologi yang dia anut," ujar dia.