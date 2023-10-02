Bawa Majapahit Berjaya, Seberapa Dekat Hubungan Gajah Mada dengan Hayam Wuruk?

JAKARTA - Tokoh Hayam Wuruk dan Gajah Mada melegenda dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua sosok tersebut berjasa atas kejayaan Kerajaan Hindu-Budha terbesar di Nusantara, Majapahit.

Sejarah mencatat keduanya berhasil membawa Kerajaan Majapahit berada di era keemasannya dengan kemajuan di bidang ekonomi, militer, dan pertahanan.

Berhasil mencapai masa kejayaan bagi kerajaannya membuat hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada menarik untuk diulas. Okezone pun merangkum seberapa dekat Hayam Wuruk dan Gajah Mada hingga dapat membawa puncak kejayaan bagi Kerajaan Majapahit?

Sosok Hayam Wuruk

Hayam Wuruk merupakan raja ke-4 dari Kerajaan Majapahit, dirinya dinobatkan menjadi raja saat berusia 17 tahun. Nama Hayam Wuruk memiliki makna yang jika diartikan ‘ayam terpelajar’. Nama tersebut mengacu pada peristiwa sesaat dirinya dilahirkan muncul berbagai peristiwa alam seperti gempa bumi, hujan lebat, dan letusan Gunung Kelud yang menandakan alam menyambut kelahirannya.

Selama menjabat sebagai raja, Hayam Wuruk dikenal dengan sosok pemberani dan tegas. Dirinya memiliki berbagai keahlian untuk dapat mengatur pemerintahan dan membawa kesuksesan Kerajaan Majapahit pada masa itu.

Tidak berdiri sendiri, untuk membawa Majapahit sebagai kerajaan yang besar dan masyhur. Hayam Wuruk juga turut dibantu oleh andil Patih Amangkubumi Gajah Mada. Di mana keduanya bekerja sama untuk meningkatkan sektor ekonomi dan pertahanan dalam negeri, dan juga berekspansi dengan kerajaan di negara tetangga,