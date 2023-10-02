Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawa Majapahit Berjaya, Seberapa Dekat Hubungan Gajah Mada dengan Hayam Wuruk?

Clarissa Andarini , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |16:13 WIB
Bawa Majapahit Berjaya, Seberapa Dekat Hubungan Gajah Mada dengan Hayam Wuruk?
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tokoh Hayam Wuruk dan Gajah Mada melegenda dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua sosok tersebut berjasa atas kejayaan Kerajaan Hindu-Budha terbesar di Nusantara, Majapahit.

Sejarah mencatat keduanya berhasil membawa Kerajaan Majapahit berada di era keemasannya dengan kemajuan di bidang ekonomi, militer, dan pertahanan.

Berhasil mencapai masa kejayaan bagi kerajaannya membuat hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada menarik untuk diulas. Okezone pun merangkum seberapa dekat Hayam Wuruk dan Gajah Mada hingga dapat membawa puncak kejayaan bagi Kerajaan Majapahit?

Sosok Hayam Wuruk

Hayam Wuruk merupakan raja ke-4 dari Kerajaan Majapahit, dirinya dinobatkan menjadi raja saat berusia 17 tahun. Nama Hayam Wuruk memiliki makna yang jika diartikan ‘ayam terpelajar’. Nama tersebut mengacu pada peristiwa sesaat dirinya dilahirkan muncul berbagai peristiwa alam seperti gempa bumi, hujan lebat, dan letusan Gunung Kelud yang menandakan alam menyambut kelahirannya.

Selama menjabat sebagai raja, Hayam Wuruk dikenal dengan sosok pemberani dan tegas. Dirinya memiliki berbagai keahlian untuk dapat mengatur pemerintahan dan membawa kesuksesan Kerajaan Majapahit pada masa itu.

Tidak berdiri sendiri, untuk membawa Majapahit sebagai kerajaan yang besar dan masyhur. Hayam Wuruk juga turut dibantu oleh andil Patih Amangkubumi Gajah Mada. Di mana keduanya bekerja sama untuk meningkatkan sektor ekonomi dan pertahanan dalam negeri, dan juga berekspansi dengan kerajaan di negara tetangga,

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695/majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333/hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157075/kerajaan-32Cf_large.jpg
Misteri Desa Kamalasana Tempat Prapanca Buat Kakawin Catatan Sejarah Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154418/gajah_mada-oAJr_large.jpg
Kisah Gajah Mada di Majapahit, Tak Ada Pengganti Setara hingga Jabatannya Diisi 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/337/3142899/hayam_wuruk-4WL8_large.jpg
Asal Usul Sri Rajasanagara Gelar Raja Muda Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/337/3090647/majapahit-I6BU_large.jpg
Kisah Penguasa Majapahit Nikahi Gayatri yang Berusia Belasan Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement