HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa KPK, Febri Diansyah Bantah Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kementan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |16:18 WIB
Diperiksa KPK, Febri Diansyah Bantah Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kementan
Febri Diansyah Diperiksa KPK/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Febri Diansyah membantah dirinya bersama Rasamala Aritonang menjadi bagian dari upaya penghilangan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang saat ini dalam tahap penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diungkapkan mantan Jubir KPK terkait pemberitaan upaya penghilangan barbuk pada kasus tersebut yang menyeret namanya.

"Kami juga mencermati ada beberapa isu yang simpang siur dikait-kaitkan dengan penghilangan barbuk atau sejenisnya," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (2/10/2023).

Febri mengatakan, dirinya mengetahui adanya dugaan pemusnahan barang bukti setelah membaca pemberitaan di media.

"Karena disebutkan di beberapa pemberitaan sebelumnya jubir KPK pernah mengatakan ada upaya tentang penghilangan berkas-berkas di Kementan. Itu juga baru kami ketahui lewat pemberitaan yang ada, jadi kami tegaskan bahwa kalau ada isu-isu seperti itu adalah isu-isu yang tidak benar," ujarnya.

Masih kata Febri, dirinya bersama Rasamala pernah mendampingi kasus tersebut saat masih dalam tahap penyelidikan, tidak sampai penyidikan.

Saat penyelidikan, Febri sebagai advokat mengaku diminta untuk memberikan pemetaan risiko titik rawan pelanggaran hukum di Kementan.

"Kenapa harus dipetakan? karena dari pemetaan itulah kelihatan rekomendasi-rekomendasi apa bisa diberikan," kata Febri.

Halaman:
1 2
      
