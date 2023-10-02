BMKG Mutakhirkan Gempa di Kaimana Papua Barat Jadi M5,3

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melakukan update kekuatan gempa yang mengguncang Kaimana, Papua Barat dari M5,6 menjadi M5,3. Sebelumnya, dilaporkan gempa terjadi Senin (2/10/2023), pukul 15.58.40 WIB.

“Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,3,” ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengatakan, episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,07° LS ; 134,02° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 87 Km arah Tenggara Kaimana, Papua Barat pada kedalaman 14 km.

Sementara itu, Daryono mengatakan gempa bumi ini dirasakan di Kota Kaimana dengan skala intensitas III-IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah).

“Hingga saat ini, belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” tegasnya.

Daryono pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

“Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah,” imbaunya.

(Arief Setyadi )