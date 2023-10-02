Mengulik Peran Ferdy Sambo di Kasus Kopi Sianida yang Tewaskan Mirna Salihin

JAKARTA – Mengulik peran Ferdy Sambo di kasus kopi sianida yang tewaskan Mirna Salihin menarik untuk dibahas.

Sebelumnya, kasus kematian Mirna Salihin tahun 2016 lalu kembali menarik perhatian masyarakat. Karena rilisnya film dokumenter berjudul "Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso" di Netflix pada Kamis, 28 September 2023.

Saat terjadi kasus tersebut Ferdy Sambo merupakan Wakil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dalam mengungkap kasus tersebut ia bekerja sama dengan Krishna Murti yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya dengan pangkat Kombes.

Hasil investigasi menunjukkan Jessica diduga mencampurkan sianida ke minuman Mirna, terlihat di CCTV kematiannya terjadi setelah meminum es kopi vietnam yang dipesan oleh Jessica Wongso di Kafe Oliver, Jakarta.

Setelah proses penyelidikan yang dilakukan Ferdy Sambo, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka utama dan dijatuhi vonis hukuman 20 tahun penjara dalam dakwaan pembunuhan berencana. Sampai saat ini Jessica masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur.