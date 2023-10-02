Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Gempa M5,6 di Kaimana Akibat Aktivitas Sesar Tarera-Aiduna

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |16:51 WIB
BMKG: Gempa M5,6 di Kaimana Akibat Aktivitas Sesar Tarera-Aiduna
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa M5,6 yang mengguncang Kaimana, Papua Barat sore ini akibat adanya aktivitas sesar Tarera – Aiduna.

Sebelumnya dilaporkan gempa dengan kekuatan M5,6 mengguncang Kaimana, Senin 2 Oktober 2023, pukul 15.58 WIB. Pusat gempa berada di 87 km Tenggara Kaimana Papua Barat pada koordinat 4.07 Lintang Selatan – 134.02 Bujur Timur.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar Tarera-Aiduna,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengatakan dari hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip).

Sementara itu, kata Daryono, gempa susulan yang terjadi sebanyak 2 kali yakni dengan kekuatan terbesar M4,6.

“Hingga pukul 16.18 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 (dua) aktivitas gempabumi susulan (aftershock) dengan kekuatan terbesar M4,6.”

(Fakhrizal Fakhri )

      
