Dukungan Jokowi ke Ganjar Pranowo Tergambar dalam Momen Kebersamaannya

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat 29 September 2023. Pada momen itu, Jokowi tampak sengaja mempertontonkan keakrabannya dengan Megawati dan Ganjar.

Momen kebersamaan mereka dalam Rakernas PDIP, menurut Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad memiliki isyarat politik. Bahkan, Jokowi secara tersirat mengindikasikan dukungan politiknya mengerucut kepada Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

"Jokowi sempat menggandeng Mega bersama dengan Ganjar. Jokowi juga menyebut secara eksplisit Ganjar nanti kalau sehari setelah dilantik langsung bekerja ke dalam ketahanan pangan. Menurut saya, Jokowi ingin membantah asumsi dan dugaan sejumlah orang ini bahwa dukungan Pak Jokowi bukan ke Ganjar," kata Saidiman dalam keterangannya, Selasa (2/10/2023).

Momen keakraban itu juga terlihat saat Jokowi membisikan sesuatu ke Ganjar. Dalam sambutannya, Jokowi berpesan agar Ganjar segera menggarap isu kedaulatan pangan jika terpilih jadi presiden pada 2024.

Menurut Saidiman, sikap Jokowi kepada Ganjar maupun Megawati di rakernas merupakan sinyal komitmen bahwa Jokowi sejalan dengan kebijakan PDIP yang resmi mengusung Ganjar di Pilpres 2024. Hal ini sekaligus menepis anggapan hubungan Jokowi, Megawati, dan Ganjar sedang kurang harmonis.

"Jokowi ingin menunjukkan bila ia masih kader PDIP dan partainya itu sedang mendukung seseorang bernama Ganjar Pranowo. Saya tidak melihat Pak Jokowi berpaling dari komitmen partai," ujarnya.

Di lain hal Saidiman juga mengungkap bahwa hasil sigi SMRC yang dirilis pada Mei 2023, didapati sebanyak 81,7% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi sebagai presiden. Kemudian, 40% responden yang puas menyatakan bakal mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Sementara sisanya atau 30% lainnya bakal mendukung Prabowo Subianto.