HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Inginkan Sawah Tidak Tergusur Demi Pembangunan

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |17:07 WIB
Ganjar Pranowo Inginkan Sawah Tidak Tergusur Demi Pembangunan
Ganjar Pranowo (Foto Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pada Rakernas IV PDIP Ganjar Pranowo Bakal Calon Presiden 2024 menginginkan sawah tidak tergusur demi pembangunan. Dirinya menyebut terdapat 650 ribu hektar sawah yang menyusut setiap tahunnya dan 65 persen sawah irigasi tidak subur.

"Biarkan sawah kita tetap menjadi sawah, biarkan embung tetap menjadi embung yang akan memenuhi kebutuhan air, dan biarkan laut itu hidup dan menjadi tempat ikan-ikan berenang karena itu akan menjadi sumber pangan kita juga," kata Ganjar pada acara yang digelar di Jakarta, Jumat (29/9).

Ganjar mengutip pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang politik tata ruang. Dirinya berkata pemerintah harus memastikan lahan subur tidak boleh dialihfungsikan. Adanya percepatan modernisasi dan digitalisasi sistem irigasi juga diperlukan. Menurutnya, harus ada riset teknologi pertanian untuk menambah produktivitas para petani.

"Dengan berpihak pada petani dan nelayan, maka kita akan mempercepat Indonesia yang berdikari di bidang pangan," ujarnya.

Ganjar Pranowo juga bicara soal keberagaman pangan. Tidak ada penyeragaman makanan pokok dari Sabang sampai Merauke menjadi keinginan Bacapres berambut putih ini.

Halaman:
1 2
      
