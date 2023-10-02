Komitmen Ganjar Presiden 2024 Sejahterakan Guru, Netizen: Ganjar Emang Paling Ngerti

JAKARTA - Baru-baru ini, calon presiden (capres) 2024 Ganjar Pranowo menyampaikan programnya untuk menaikkan gaji guru di Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan mereka yang menggeluti profesi tersebut. Hal ini disampaikan Ganjar di berbagai kesempatan, salah satunya di Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia di The Ballroom XXI Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2023).

Mengutip dari berbagai sumber seperti laman Pemprov Jawa Tengah terlihat bahwa Ganjar memang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan guru honorer dengan menaikkan gaji.

Setidaknya sejak 2017 ketika Ganjar Pranowo masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dirinya telah mengeluarkan edaran agar gaji honorer disamakan upahnya dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Hal ini tentu menjadi angin segar kepada para guru honorer di Jateng yang sebelumnya memiliki gaji begitu rendah.

Salah satu guru honorer di Tegal bernama Ekasari Lukitawati mengungkap bahwa sekarang kondisi perekonomiannya sudah semakin baik sejak gajinya ditingkatkan oleh Ganjar Pranowo menjadi Rp2,3 juta per bulannya. Bahkan, sebelumnya Eka hanya menerima gaji sebesar Rp200 ribu per bulan.

“Honor kita pakainya UMK, kita digaji sekitar Rp2,3 juta. Alhamdulilah naik 10 kali lipat,” ujar Eka.

Netizen pun mengaku puas dan senang dengan program Ganjar untuk meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia. Salah satunya disampaikan akun @Arti_SebuahRasa yang menuliskan bahwa hanya Ganjar yang mengerti mengenai kondisi guru di Indonesia.

“Berkat beliau sekarang guru honorer sejahtera, emang deh Ganjar Paling Mengerti,” tulis akun tersebut di X pada Sabtu (30/9/2023).