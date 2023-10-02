Calon Presiden Ganjar Pranowo Bertolak ke Surabaya Usai Hadiri Rakernas, Sebut Temui Sosok Spesial

Calon Presiden Ganjar Pranowo bertolak ke Surabaya usai hadiri rakernas, sebut temui sosok spesial. (iNews/Sony Hermawan)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut bakal calon presiden Ganjar Pranowo bertolak ke Surabaya untuk temui sosok spesial. Hal itu disampaikan Hasto di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

“Iya, Bapak Ganjar Pranowo tadi malam langsung ke Surabaya,” ujar Hasto kepada awak media.

Saat ditanya mengenai adakah pertemuan Ganjar dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dia mengatakan kunjungan Ganjar itu untuk menyapa masyarakat Surabaya.

Hasto juga tidak menampik Ganjar akan bertemu sosok spesial di Kota Pahlawan itu. “Bila ditanya untuk bertemu siapa, tentu saja bertemu rakyat dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial,” tegasnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masih berpeluang terpilih menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya pada Pilpres 2024.

“Khofifah masih berpeluang menjadi cawapres, semua masih. Semua punya kesempatan yang sama, tinggal komunikasi-nya saja,” kata Ganjar saat dikonfirmasi di JIExpo Kemayoran, Jakarta (29/9/2023).

Ketua DPP PDIP Puan Maharani, sebelumnya mengaku nama Khofifah menjadi sosok yang dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Khofifah nama yang mengerucut bersama Mahfud MD.