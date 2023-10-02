Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Marak Beredar Beras Sintetis, Saksikan Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini

Widi Agustian , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |17:27 WIB
Waspada! Marak Beredar Beras Sintetis, Saksikan Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini
Waspadai beras sintetis beredar diulas di Okezone Updates. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Seorang ibu rumah tangga di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, menderita demam hingga sakit tenggorokan usai mengkonsumsi beras sintetis. Beras yang dibeli korban terlihat berbeda dengan beras yang biasa dibeli, berwarna putih bersih, pipih lonjong dan terlihat seperti dicetak.

Beras juga dijual dengan harga murah yakni Rp5 ribu perkilo. Korban awalnya membeli 5 kilo dan telah mengonsumsinya sebanyak 3 kilo. Satu kilo beras telah diamankan petugas untuk penyelidikan.

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampil memukau mengenakan batik coklat dengan motif Parang Barong uang biasa dikenakan para raja saat hadir di acara Istana Berbatik, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

Semua Informasi ini bisa Anda saksikan di Okezone Updates dengan channel Okezone TV, Selasa (2/10/2023), pukul 21.00 WIB.

