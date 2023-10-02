Ibarat Buah Tak Jauh Dari Pohonnya, Ini Sederet Prestasi Alam Ganjar Putra dari Ganjar Pranowo

JAKARTA - Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024 memiliki putra semata wayang yang Bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Tak hanya memiliki paras yang rupawan namun Alam Ganjar dikenal memiliki beragam prestasi.

Ganjar Pranowo menikah dengan Siti Atikoh pada tahun 1999 silam. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikarunia seorang putra Bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

Keluarga Ganjar sendiri memiliki fakta unik dimana ketiga anggotanya, baik Ganjar, Siti Atikoh, dan Alam Ganjar sama-sama berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ganjar Pranowo adalah lulusan fakultas Hukum, Siti Atikoh merupakan lulusan Fakultas Pertanian, sedangkan Alam berkuliah di Fakultas Teknik.

Alam Ganjar sendiri dikenal sebagai siswa yang berprestasi dan kerap mengharumkan nama sekolah, bahkan bangsa.

Alam sendiri pernah tercatat membawa pulang medali emas dalam kompetisi sains di Korea Selatan pada tahun 2015. Hal tersebut dia capai saat masih bersekolah di SMPN 2 Semarang. Lomba tersebut bertajuk The 6th ASEAN+3 Teacher Workshop and Student Science Camp di kota Changwon.

Saat SMA, Alam Ganjar berhasil menorehkan prestasi pada ajang internasional. Bersama Timnya, dia meraih juara ketiga dalam ajang 2019 Junior Achievement (JA) Asia Pasific Company of The Year Competition yang diselenggarakan di Manila, Filipina.

Alam dan teman-temannya berhasil mengungguli 17 perusahaan siswa lainnya yang merupakan perwakilan dari 12 negara di regional Asia-Pasifik. Seperti dari Australia, Brunei Darussalam, Guam, Hongkong, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Tiongkok.

Alam Ganjar juga pernah membawa pulang gelar dalam ajang Indonesia Student Company Competition pada tahun 2018.

Alam Ganjar mengomandani Sagasco Student Company SMAN 3 Semarang yang membuat sandal, sepatu, dan binder multifungsi berbahan dasar eceng gondok yang dipadukan dengan batik.