Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasyid Ibaratkan TPN Ganjar seperti Start Up

JAKARTA - Arsjad mengatakan Minggu depan sudah ada finalisasi terkait tim pemenangan Ganjar Pranowo. Ia menyebut ada nama-nama lain di tim pemenangan yang akan diumumkan.

Arsjad juga mengatakan TPN Ganjar ini seperti start-up lantaran harus merekrut seseorang dalam jangka waktu yang cepat.

“Kan TPN sudah mulai ini, kita kan sudah katakan terakhir waktu press conference bahwa kita lagi finalisasi dan ini pada akhir Minggu ini kita lakukan finalisasi,” kata Arsjad, di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).

Dia mengibaratkan seperti start-up yang harus melakukan secepat-cepatnya merekrut sebanyak-banyaknya, melakukan semua proses perencanaan, planning, logistik segala macam budgetnya. Betul-betul seperti start-up, karena semua dilakukan seketika sekaligus bersamaan.

Arsjad mengatakan TPN Ganjar Pranowo juga berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya hal ini penting untuk mengetahui tantangan pimpinan Indonesia ke depannya.

“Pasti dong. Beliau kan Presiden. Yang kita cari adalah Presiden ke depan, ini kan penting untuk kita mengetahui tantangannya apa. Kan ini tidak mudah, ada transisi bagaimana supaya ini semua untuk rakyat, demi rakyat, jadi enggak bisa main-main,” ungkapnya.