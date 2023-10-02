Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasyid Ibaratkan TPN Ganjar seperti Start Up

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |17:34 WIB
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasyid Ibaratkan TPN Ganjar seperti Start Up
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasyid ibaratkan TPN Ganjar seperti start up. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Arsjad mengatakan Minggu depan sudah ada finalisasi terkait tim pemenangan Ganjar Pranowo. Ia menyebut ada nama-nama lain di tim pemenangan yang akan diumumkan.

Arsjad juga mengatakan TPN Ganjar ini seperti start-up lantaran harus merekrut seseorang dalam jangka waktu yang cepat.

“Kan TPN sudah mulai ini, kita kan sudah katakan terakhir waktu press conference bahwa kita lagi finalisasi dan ini pada akhir Minggu ini kita lakukan finalisasi,” kata Arsjad, di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).

Dia mengibaratkan seperti start-up yang harus melakukan secepat-cepatnya merekrut sebanyak-banyaknya, melakukan semua proses perencanaan, planning, logistik segala macam budgetnya. Betul-betul seperti start-up, karena semua dilakukan seketika sekaligus bersamaan.

Arsjad mengatakan TPN Ganjar Pranowo juga berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya hal ini penting untuk mengetahui tantangan pimpinan Indonesia ke depannya.

“Pasti dong. Beliau kan Presiden. Yang kita cari adalah Presiden ke depan, ini kan penting untuk kita mengetahui tantangannya apa. Kan ini tidak mudah, ada transisi bagaimana supaya ini semua untuk rakyat, demi rakyat, jadi enggak bisa main-main,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement