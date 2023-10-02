Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Cerita Suka Duka dan Kebanggaan Menjadi Seorang Anak Polisi

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |17:35 WIB
Ganjar Pranowo Cerita Suka Duka dan Kebanggaan Menjadi Seorang Anak Polisi
Ganjar Pranowo (Foto Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo mengenang suka duka menjadi anak dari seorang polisi. Menurutnya, polisi pada zaman dulu sangatlah sederhana dan agak berbeda dengan polisi pada zaman ini.

Ganjar menyatakan hal tersebut saat menghadiri deklarasi Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) di Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023).

“Saya coba ingat-ingat masa dahulu, masa kecil saya. Ketika kita harus berpindah-pindah tempat dikarenakan orang tua saya yang polisi itu harus menjalankan tugas,” cerita Ganjar.

Ganjar juga menambahkan, ayahnya yang memiliki nama Parmudji Pramudi Wiryo merupakan anggota polisi purnawirawan berpangkat letnan satu (lettu) yang bertugas di Polsek Kutoarjo dan merupakan seorang anggota Brimob.

Saat itu, kata Ganjar, kehidupan sebagai keluarga polisi jauh dari kemewahan. Apalagi hidup berpindah-pindah mengikuti penugasan sang Ayah. Dari situ, Ganjar belajar tentang kedisiplinan dan juga Ia dapat mengasah mental dirinya.

“Menjadi anak polisi pada era itu hidupnya tidak bergelimang harta. Yang ada kesederhanaan, membangun kedisiplinan dan mengasah mental agar menjadi anak yang kuat dan tidak cengeng,” tegas Ganjar.

Oleh karena hal tersebut, Ganjar sangat merasa bangga menjadi anak dari seorang pelayan masyarakat. Hal tersebut membuat Ganjar kerap belajar segala hal yang berguna untuk mengayomi masyarakat.

