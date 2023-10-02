Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Febri Diansyah Akui Jadi Kuasa Hukum Mentan Syahrul saat Proses Penyelidikan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |17:41 WIB
Febri Diansyah Diperiksa KPK/Foto: Okezone
Febri Diansyah Diperiksa KPK/Foto: Okezone
A
A
A


JAKARTA - Pengacara  Febri Diansyah mengatakan, dirinya sempat menjadi kuasa hukum kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) saat masih dalam tahap penyelidikan. Selain Febri, mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang juga jadi kuasa hokum Syahrul Yasin Limpo.

Hal itu ia ungkapkan saat memenuhi panggilan tim penyidik KPK untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret nama Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Merah Putih KPK, Senin (2/10/2023).

"Jadi agar lebih clear ya, satu, pada tahap penyelidikan karena pertanyaannya tadi Pak Mentan ya. Pada tahap penyelidikan kami menerima kuasa dari Pak Menteri, Pak Menteri Pertanian Pak Syahrul Yasin Limpo. Pada tahap penyelidikan," kata Febri di lokasi.

Namun, saat kasus tersebut masuk dalam tahap penyidikan, dirinya bersama Rasamala tidak mendapat surat kuasa dari Mentan.

Dalam pemanggilan tersebut, selain Febri dan Rasamala KPK juga memanggil mantan peneliti ICW, Donal Fariz. Ia pun mempertanyakan pemanggilan Donal karena yang menerima surat kuasa dari Mentan hanya dirinya bersama Rasamala.

"Jadi Donal Fariz tidak masuk dalam surat kuasa tersebut. Saya nggak tahu juga kenapa dipanggil tiga-tiganya, apa karena kami satu kantor begitu," ujar Febri.

Febri menjelaskan, dalam tahap tahap penyelidikan dirinya diminta untuk memberikan pemetaan risiko titik rawan pelanggaran hukum di Kementan.

"Kenapa harus dipetakan? karena dari pemetaan itulah kelihatan rekomendasi-rekomendasi apa bisa diberikan," kata Febri.

Telusuri berita news lainnya
