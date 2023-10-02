Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PSMTI Berikan Penghargaan kepada 25 Pria dan Wanita Tionghoa, Salah Satunya Kevin Sanjaya

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |19:51 WIB
PSMTI Berikan Penghargaan kepada 25 Pria dan Wanita Tionghoa, Salah Satunya Kevin Sanjaya
PSMTI beri penghargaan ke pria dan wanita Tionghoa, salah satunya Kevin Sanjaya (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) merayakan ulang tahunnya yang ke-25 di gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Senin (2/10/2023). Selain merayakan dirgahayunya, PSMTI juga menganugerahkan penghargaan dan apresiasi kepada 25 pria dan wanita beretnis Tionghoa yang memberikan kontribusi membanggakan bagi Indonesia.

Salah satu dari penerima penghargaan apresiasi PSMTI tersebut, atlet muda bulutangkis nasional ternama, Kevin Sanjaya. Pebulutangkis Ganda putra yang bersama Marcus Gideon tersebut, mendapatkan penghargaan apresiasi kategori kreativitas seni kebudayaan bidang olahraga.

"Pastinya terima kasih untuk penghargaannya, semoga saya bisa terus berkontribusi untuk bangsa Indonesia," ujar pria bernama lengkap Kevin Sanjaya Sukamulyo, Senin (2/10/2023).

Kevin yang dikenal di dunia olahraga bulutangkis internasional sebagai pasangan The Minions dengan Marcus, mendapatkan penghargaan PSMTI tersebut karena dinilai mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Kevin pun diakui dalam keahlian dan teknis bulutangkisnya oleh pebulutangkis ganda terbaik internasional seperti Gillian Clarke.

Kevin yang telah menerima 27 gelar juara bulutangkis tersebut juga dikenal berjiwa sosial. Ia menyumbangkan hasil lelang barang pribadinya kepada masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 kemarin.

"Kevin berhasil mengumpulkan dana untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi pada pandemi Covid-19, dirinya menyumbangkan hasil lelang barang pribadinya tersebut bersama gabungan artis dan seniman Sunda," ujar pembawa acara saat pemberian penghargaan.

Sekadar informasi, di usia genap ke-25 ini PSMTI mengusung tema "Pesta Demokrasi Sukses, PSMTI Maju, Indonesia Sejahtera”. Melalui tema tersebut, perayaan yang digelar menjadi lebih spesial, di mana selain mengundang anggota dan pengurus PSMTI seluruh provinsi dan kabupaten/kota, PSMTI juga mengundang Presiden Joko Widodo beserta jajaran menteri kabinet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/337/3009999/psmti-gelar-rapat-umum-bahas-agenda-3-event-besar-di-2024-xZkWepOOaq.jpg
PSMTI Gelar Rapat Umum Bahas Agenda 3 Event Besar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/525/2984202/masyarakat-tionghoa-peduli-dan-perhimpunan-pengusaha-taiwan-bagikan-paket-sembako-di-bandung-L3IKEF1FTG.jpg
Masyarakat Tionghoa Peduli dan Perhimpunan Pengusaha Taiwan Bagikan Paket Sembako di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/1/2983748/masyarakat-tionghoa-peduli-gelar-bazar-murah-sembako-di-kota-bandung-LEBG5IU8Ad.jpeg
Masyarakat Tionghoa Peduli Gelar Bazar Murah Sembako di Kota Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/1/2893709/moeldoko-di-hut-ke-25-psmti-tak-ada-mayoritas-minoritas-kita-semua-anak-anak-indonesia-brqytlSCk0.jpg
Moeldoko di HUT ke-25 PSMTI: Tak Ada Mayoritas-Minoritas, Kita Semua Anak-Anak Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/337/2893700/hadiri-hut-ke-25-psmti-ht-semoga-terus-berbuat-konkrit-bagi-kemajuan-bangsa-dan-negara-SFRjOVOuAZ.jpg
Hadiri HUT ke-25 PSMTI, HT: Semoga Terus Berbuat Konkrit Bagi Kemajuan Bangsa dan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/337/2893696/hut-ke-25-psmti-perkenalkan-budaya-tionghoa-yang-jadi-bagian-persatuan-indonesia-sgSLnk0KkJ.jpg
HUT ke-25, PSMTI Perkenalkan Budaya Tionghoa yang Jadi Bagian Persatuan Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement