HOME NEWS NASIONAL

SBY Bertemu Jokowi di Istana Bogor, Bahas Apa?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |20:17 WIB
SBY Bertemu Jokowi di Istana Bogor, Bahas Apa?
SBY bertemu Jokowi di Istana Bogor (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Partai Demokrat membenarkan bahwa Ketua Majelis Tingginya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada Senin (2/10/2023) sore ini.

"Iya benar (ada pertemuan)," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Imelda Sari saat dihubungi, Senin (2/10/2023).

Imelda mengaku belum mengetahui apa yang dibicarakan antara SBY dan Jokowi tersebut. Menurutnya, kedua pemimpin tersebut membahas persoalan bangsa.

"Ya aku juga belum tahu (bahas apa). Pastilah kalau mereka ketemu ngomongnya pasti masalah-masalah kebangsaan. Tapi kan kita juga belum tahu baiknya ditanya ke bapak (SBY)," jelasnya.

Meski begitu, Imelda menilai positif pertemuan dua pemimpin tersebut. "Bagus, kan bagus dong kalau para pemimpin bangsa ketemu. Kalau aku itu prinsip positif untuk negeri," kata Imelda.

Berdasarkan vidio yang diterima, terlihat dua mobil berwarna hitam memasuki Istana Bogor. Salah satu di antaranya ditumpangi oleh SBY.

Halaman:
1 2
      
