Ketua DPR: Pancasila Adalah Pondasi Kuat Jaga Persatuan Indonesia!

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani merasa, Pancasila merupakan panduan yang kuat untuk menjaga persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia. Apalagi, saat ini dunia semakin kompleks dan cepat berubah karena era kemajuan zaman.

Pernyataan itu disampaikan Puan saat hadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Pondok Gede, Jakarta pada Minggu 1 Oktober 2023.

“Prinsip-prinsip Pancasila dapat digunakan sebagai landasan untuk menghadapi berbagai perbedaan pendapat, agama, budaya, dan latar belakang sosial yang ada dalam masyarakat,” ujar Puan dalam keterangan resminya, Senin (2/10/2023).

Ia juga merasa, Pancasila bisa mengingatkan warga untuk tidak hanya menjaga aspek-aspek politik dan ekonomi, tetapi juga untuk memperhatikan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, Ikrar Kesaktian Pancasila sendiri harus dimaknai sebagai tekad dari seluruh rakyat untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Ikrar tersebut juga dinilai sebagai panggilan untuk menghindari potensi yang mengancam ideologi Pancasila, termasuk ancaman akan ekstremisme dan intoleransi.

“Kita harus bersatu sebagai bangsa untuk mencegah upaya-upaya yang dapat merongrong prinsip-prinsip dasar ini,” tegas Puan.

BACA JUGA: Presiden Jokowi jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Lebih lanjut, Puan berharap Ikrar Kesaktian Pancasila dapat menjadi upaya untuk mewujudkan masyarakat yang Pancasilais. Puan menegaskan, Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia.

“Nilai-nilai Pancasila adalah pondasi kuat bagi negara Indonesia yang beragam ini. Meninggalkan Pancasila sama halnya mencabut jati diri bangsa dari akar terdalamnya dan mengkhianati amanat para pendiri Bangsa,” ucapnya.

“Mengganti Pancasila akan berdampak pada hilangnya karakter sebagai bangsa yang ramah, toleran, dan bergotong royong,” sambung Puan.