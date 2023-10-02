Momen Ganjar Dikerubungi Peserta HUT Ke-25 PSMTI: Sangat Layak Pimpin Indonesia

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri perayaan HUT ke-25 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI), di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (2/10/2023) sore.

Dalam acara itu, para peserta yang hadir sangat antusias untuk bersalaman dan berswafoto dengan Ganjar. Hal itu terlihat saat Ganjar tiba di lokasi acara.

Saat itu, Ganjar telah dikerubungi oleh para peserta yang telah menunggu di depan Gedung Sasono Utomo, TMII. Apalagi, saat Ganjar telah memasuki ruang acara.

"Hidup Mas Ganjar," seru peserta menyambut Ganjar.

"Ganjar, Ganjar, Ganjar," tambahnya.

Setelah acara selesai, antusiasme peserta untuk bertemu Ganjar semakin meningkat. Hal itu terlihat saat acara sudah selesai, para peserta langsung menaiki panggung untuk berswafoto.

Tak hanya di situ, para peserta semakin antusias setelah Ganjar meninggalkan lokasi acara. Saat berjalan, para peserta pun semakin ingin berswafoto dengan Ganjar. Alhasil, para pewarta yang ingin mewawancarai Ganjar harus berdesak-desakan.