Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Ketua DPR Malaysia, Puan Maharani Dorong Perlindungan Penuh Bagi WNI dan PMI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |20:54 WIB
Bertemu Ketua DPR Malaysia, Puan Maharani Dorong Perlindungan Penuh Bagi WNI dan PMI
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Dato Johari Bin Abdul di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan itu, Puan membawa isu perlindungan WNI dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Mengutip data Dirjen Imigrasi, sekitar 2 juta PMI yang Prosedural dan unprosedural berada di wilayah Malaysia. Tidak sedikit pula pekerja Indonesia yang mengalami eksploitasi, mendapatkan kekeradan fisik hingga kekerasan seksual saat bekerja di negeri jiran tersebut.

Atas dasar itu, Puan berharap pimpinan parlemen Malaysia memberi perhatian lebih terhadap PMI mengingat banyaknya kasus yahg merugikan PMI selama ini.

"Saya berharap di bawah kepemimpinan Yang Mulia sebagai Ketua Dewan Rakyat, maka Malaysia dapat memberikan perhatian dan perlindungan penuh bagi para WNI dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia," tutur Puan dalam keterangannya yang dikutip, Senin (2/10/2023).

Tak hanya isu perlindungan PMI, puan juga menyinggung pentingnya penguatan hubungan antar masyarakat Indonesia dengan Malaysia yang dapat dilakukan dengan berbagai program. Salah satunya dengan program pendidikan bagi kedua negara.

"Saya juga mendorong jumlah Community Learning Centers (CLC) di Malaysia dalam rangka memfasilitasi akses pendidikan bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Malaysia," sebut Puan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PMI Malaysia Puan Maharani DPR DPR RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176761/partai_golkar-z7un_large.jpg
Pasca-Dinonaktifkan, Kursi Adies Kadir di Pimpinan DPR Masih Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174050/puan-mzOk_large.jpg
DPR RI Desak Evaluasi Total Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174017/puan_maharani-YCuO_large.jpg
Gugatan Hapus Hak Pensiun Anggota Dewan Bergulir di MK, Begini Respon Ketua DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173997/puan-SP1l_large.jpg
Kritik Bakyat Bisa Halus, Keras, bahkan Kasar, Ini Jawaban Puan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173991/puan-43fj_large.jpg
Jeritan Rakyat! DPR Terima 6.297 Aduan, Masalah Hukum dan Agama Paling Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173809/dpr_ri-kK4g_large.jpg
Soal Gugatan Hapus Tunjangan Pensiun DPR di MK, Dasco: Apapun Putusannya Kita Ikut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement