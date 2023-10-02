Bertemu Ketua DPR Malaysia, Puan Maharani Dorong Perlindungan Penuh Bagi WNI dan PMI

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Dato Johari Bin Abdul di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan itu, Puan membawa isu perlindungan WNI dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Mengutip data Dirjen Imigrasi, sekitar 2 juta PMI yang Prosedural dan unprosedural berada di wilayah Malaysia. Tidak sedikit pula pekerja Indonesia yang mengalami eksploitasi, mendapatkan kekeradan fisik hingga kekerasan seksual saat bekerja di negeri jiran tersebut.

Atas dasar itu, Puan berharap pimpinan parlemen Malaysia memberi perhatian lebih terhadap PMI mengingat banyaknya kasus yahg merugikan PMI selama ini.

"Saya berharap di bawah kepemimpinan Yang Mulia sebagai Ketua Dewan Rakyat, maka Malaysia dapat memberikan perhatian dan perlindungan penuh bagi para WNI dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia," tutur Puan dalam keterangannya yang dikutip, Senin (2/10/2023).

Tak hanya isu perlindungan PMI, puan juga menyinggung pentingnya penguatan hubungan antar masyarakat Indonesia dengan Malaysia yang dapat dilakukan dengan berbagai program. Salah satunya dengan program pendidikan bagi kedua negara.

"Saya juga mendorong jumlah Community Learning Centers (CLC) di Malaysia dalam rangka memfasilitasi akses pendidikan bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Malaysia," sebut Puan.