Usut TPPU Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim Periksa Selebgram Angela Lee

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap selebgram Angela Lee terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama.

Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa pemeriksaan dilakukan pada hari ini.

"Yang bersangkutan kami periksa sebagai saksi (TPPU Fredy Pratama)," kata Susatyo saat dikonfirmasi, Senin (2/10/2023).

Susatyo masih belum membeberkan lebih jauh ihwal materi pemeriksaan yang dikonfirmasi penyidik terhadap Angela. Ia hanya mengatakan Angela telah rampung diperiksa sejak sore tadi.