Sambut Hari Sumpah Pemuda, DPR Dorong Pemuda Terjun ke Dunia Politik

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono mendorong pemuda untuk terjun ke dunia politik. Ia megatakan bahwa politik dapat menjadi salah satu sarana bagi anak muda untuk sama-sama ikut membangun negeri.

Hal tersebut disampaikan Dave saat berbincang dengan aktivis muda yang juga content creator, Esther Lubis dalam program acara 'Ngobrolin DPR'.

"Bagaimana kehadiran kita berguna untuk sekeliling kita, bagaimana kehadiran kita menjadi sumbangsih dalam perjalanan bangsa kita," jata Dave dalam keterangannya, Senin (2/10/2023).

Ia pun mengungkapkan kiat bagi pemuda yang ingin terjun ke dunia politik. Untuk menjadi seorang anggota legislatif atau eksekutif, saran Dave, anak muda harus memiliki mental baja.

"Tantangan kita itu di DPR, bagaimana mengusir stigma negatif, karena kalau seribu kebaikan yang kita buat, saat satu saja kesalahan atas nama institusi, akan hancur semua itu," terang Dave.

"Apalagi sekarang pesatnya perkembangan penyiaran informasi maka hal-hal ini kerap terjadi. Sehingga yang paling penting itu menjaga harkat martabat kita, hati nurani kita untuk tetap bekerja secara optimal," imbuhnya.

Lebih lanjut, Dave memberi kiat agar pemuda dapat berperan dalam menyerap pekerjaan dengan meningkatkan skill yang dibutuhkan dunia usaha. Menurutnya, pengalaman pekerjaan menjadi kunci terhadap permasalahan tersebut.