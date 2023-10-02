Pertemuan SBY dengan Jokowi di Istana Bogor Berlangsung Selama Satu Jam

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat di Istana Bogor Senin (2/10/2023) sore.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rombongan SBY tiba di Istana Bogor sekira pukul 16.52 WIB. Mobil Vellfire hitam berplat F 414 RI yang diketahui milik SBY masuk melalui pintu Pos 4 Museum Balai Istana Bogor. Mobil tersebut diiringi satu mobil pengawal di belakangnya.

Pertemuan yang digelar secara tertutup itu selesai sekitar pukul 17.44 WIB. Hingga saat ini pihak istana belum membeberkan maksud dan tujuan pertemuan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat membenarkan adanya pertemuan antara Ketua Majelis Tingginya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada Senin (2/10) sore ini.

"Oh, iya, benar (ada pertemuan)," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Imelda Sari saat dihubungi, Senin (2/10/2023).

Imelda mengaku belum mengetahui apa yang dibicarakan antara SBY dan Jokowi tersebut. Menurutnya kedua pemimpin tersebut membahas mengenai masalah kebangsaan.

"Ya aku juga belum tahu (bahas apa). Pastilah kalau mereka ketemu ngomongnya pasti masalah-masalah kebangsaan. Tapi kan kita juga belum tahu baiknya ditanya ke bapak (SBY)," jelasnya.