Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kevin Sanjaya Sabet Penghargaan dari PSMTI: Sosok Membanggakan di Nasional dan Internasional

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |22:59 WIB
Kevin Sanjaya Sabet Penghargaan dari PSMTI: Sosok Membanggakan di Nasional dan Internasional
Kevin Sanjaya terima penghargaan dari PSMTI/Foto: Muhammad Farhan
A
A
A

 

 

JAKARTA - Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) memberikan penghargaan apresiasi kepada 25 Putra-Putri terbaik Indonesia yang beretnis Tionghoa dalam dirgahayu pertambahan umurnya ke-25. PSMTI nemilih 25 Putra-Putri terbaik berdasarkan kategori perannya terhadap Indonesia, termasuk salah satunya atlet pebulutangkis nasional, Kevin Sanjaya.

Ketua Panitia Penyelenggaraan HUT ke-25 PSMTI, Peng Suyoto menjelaskan pemberian penghargaan ini diberikan berdasarkan perannya dalam mengharumkan nama baik Indonesia di mata dunia Internasional. Suyoto mengatakan, penghargaan kepada 25 orang ini diberikan berdasarkan usia terkini PSMTI yakni 25 tahun.

 BACA JUGA:

"Tentunya nama-nama ini dipilih berdasarkan sumbangsihnya sebagai masyarakat etnis Tionghoa kepada Indonesia. Mas Kevin selaku The Minions itu, sosok milenial Indonesia yang membanggakan di kancah nasional maupun internasional," ujar Suyoto di auditorium gedung Sasono Utomo TMII, Senin (2/10/2023).

Suyoto mengungkapkan selain Kevin, terdapat sejumlah tokoh-tokoh Tionghoa Indonesia yang diberikan penghargaan seperti Rudi Hartono, bahkan tokoh non etnis Tionghoa, Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, karena jasa kepada warga etnis Tionghoa di Indonesia.

 BACA JUGA:

Suyoto menegaskan pemilihan tokoh-tokoh tersebut ditentukan berdasarkan Mark Plus Institute serta dewan juri yang terdiri dari sejumlah akademisi Universitas Indonesia dan dikepalai oleh Menteri BUMN non aktif, Dahlan Iskan.

"Ini penghargaan bukan kami yang memilih, tetapi Mark plus Institute, lembaga independen yang memilih. Ketua tim jurinya itu Pak Dahlan Iskan, beliau kan memang tokoh nasional yang paham budaya Tionghoa," jelas Suyoto.

Sementara itu, Istri Kevin, Valencia Herliani Tanoesoedibjo mengucapkan terima kasih atas penghargaan apresiasi atas suaminya tersebut. Dia mengaku ikut senang dan bangga karena kontribusi dan peran masyarakat beretnis Tionghoa kepada Indonesia saat ini mendapatkan banyaknya apresiasi oleh bangsa.

"Saya turut senang karena bagaimanapun juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang beretnis Tionghoa. Saya berharap dengan organisasi PSMTI ini bisa terus menginspirasi masyarakat Indonesia beretnis Tionghoa agar tetap berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," jelas Valencia.

Ditemui secara terpisah, mertua Kevin, Hary Tanoesoedibjo, menyampaikan penghargaan apreasiasi PSMTI terhadap Kevin dalam peran sosialnya, ikut berbangga hati. Dia menilai mantunya tersebut secara objektif memberikan nama harum bagi Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/337/3009999/psmti-gelar-rapat-umum-bahas-agenda-3-event-besar-di-2024-xZkWepOOaq.jpg
PSMTI Gelar Rapat Umum Bahas Agenda 3 Event Besar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/525/2984202/masyarakat-tionghoa-peduli-dan-perhimpunan-pengusaha-taiwan-bagikan-paket-sembako-di-bandung-L3IKEF1FTG.jpg
Masyarakat Tionghoa Peduli dan Perhimpunan Pengusaha Taiwan Bagikan Paket Sembako di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/1/2983748/masyarakat-tionghoa-peduli-gelar-bazar-murah-sembako-di-kota-bandung-LEBG5IU8Ad.jpeg
Masyarakat Tionghoa Peduli Gelar Bazar Murah Sembako di Kota Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/1/2893709/moeldoko-di-hut-ke-25-psmti-tak-ada-mayoritas-minoritas-kita-semua-anak-anak-indonesia-brqytlSCk0.jpg
Moeldoko di HUT ke-25 PSMTI: Tak Ada Mayoritas-Minoritas, Kita Semua Anak-Anak Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/337/2893700/hadiri-hut-ke-25-psmti-ht-semoga-terus-berbuat-konkrit-bagi-kemajuan-bangsa-dan-negara-SFRjOVOuAZ.jpg
Hadiri HUT ke-25 PSMTI, HT: Semoga Terus Berbuat Konkrit Bagi Kemajuan Bangsa dan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/337/2893696/hut-ke-25-psmti-perkenalkan-budaya-tionghoa-yang-jadi-bagian-persatuan-indonesia-sgSLnk0KkJ.jpg
HUT ke-25, PSMTI Perkenalkan Budaya Tionghoa yang Jadi Bagian Persatuan Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement