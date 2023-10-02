Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bubarkan Remaja yang Nongkrong hingga Malam Hari di Kebayoran Baru

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |04:01 WIB
Polisi Bubarkan Remaja yang Nongkrong hingga Malam Hari di Kebayoran Baru
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polres Jakarta Selatan melakukan pembubaran pada puluhan remaja tanggung yang kedapatan berkerumum dan nongkrong di kawasan Taman Mataram, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasalnya, aksi nongkrong berpotensi menimbulkan aksi tawuran.

"Kami menghimbau agar masyarakat mencegah peredaran miras illegal dengan tidak menjadi salah satu konsumennya. Mencegah dan memeriksa kelompok remaja yang nongkrong di taman-taman pada malam hari," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary pada wartawan, Minggu (1/10/2023).

Menurutnya, peredaran miras di masyarakat marak terjadi lantaran ada permintaan dari konsumen. Adapun remaja menjadi kelompok rentan yang menyalahgunakannya.

Maka itu, kata dia, masyarakat, khususnya remaja diminta untuk tak berkerumun dan nongkrong-nongkrong saat malam hari hingga dinihari di tempat umum.

Polres Metro Jakarta Selatan yang rutin melaksanakan kegiatan Patroli di wilayahnya itu saat kemarin mendatangi Taman Mataram yang berlokasi di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Disitu, polisi menemukan adanya puluhan remaja berkumpul dan memarkirkan kendaraannya di trotoar.

Petugas patroli gabungan dari Polres, Polsek, dan tiga pilar menghimbau dengan persuasif dan dialogis agar para remaja itu membubarkan diri dan kembali ke rumahnya masing-masing. Saat mereka bubar, petugas menemukan beberapa bekas botol miras yang terbuang di semak-semak dalam taman. Adapun miras sejatinya dapat menjadi salah satu penyebab atau pemicu aksi gesekan hingga tawuran antar remaja.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
