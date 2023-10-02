Demo Buruh di Jakarta Hari Ini, Polisi Kerahkan 6.520 Personel dan Siapkan Rekayasa Lalin

JAKARTA - Aliansi buruh bakal menggelar aksi demo berkaitan UU Ciptaker di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023) ini. Untuk itu, polisi pun mengerahkan ribuan personel guna pengamanan dan menyiapkan rekayasa lalin di sekitar lokasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, guna melakukan pengamanan dalam aksi penyampaian pendapat aliansi buruh, ribuan personel gabungan pun bakal dikerahkan.

Personel itu dikerahkan di titik buruh melakukan aksinya, khususnya kawasan Patung Kuda. "Total ada 6.520 personel gabungan kita kerahkan untuk mengamankan aksi demo," ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (2/10/2023).

Menurutnya, personel gabungan itu terdiri dari 4.530 personel Polri, 1.680 personel TNI, dan 310 personel Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta. "Satgasda 3.295 personel, Satgasres 615 personel dan BKO (TNI serta Pemda) 2.610 personel," tuturnya.

Dia menambahkan, polisi juga menyiapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi demo buruh agar tidak mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. Namun, pengalihan arus lalu lintas itu dilakukan secara situasional berdasarkan perkembangan di lapangan.

"Kita siapkan rekayasa lalu lintas yang mengarah ke titik demo. Sifatnya tetap situasional namun diharapkan menghindari jalur tersebut," tuturnya.

Adapun pengalihan arus lalu lintas tersebut sebagai berikut.

1. Arus lalu lintas dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan.