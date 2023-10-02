Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Buruh di Jakarta Hari Ini, Polisi Kerahkan 6.520 Personel dan Siapkan Rekayasa Lalin

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |05:17 WIB
Demo Buruh di Jakarta Hari Ini, Polisi Kerahkan 6.520 Personel dan Siapkan Rekayasa Lalin
Rekayasa lalin saat demo buruh di Patung Kuda. (Foto: Humas Polda Metro Jaya)
A
A
A

JAKARTA - Aliansi buruh bakal menggelar aksi demo berkaitan UU Ciptaker di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023) ini. Untuk itu, polisi pun mengerahkan ribuan personel guna pengamanan dan menyiapkan rekayasa lalin di sekitar lokasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, guna melakukan pengamanan dalam aksi penyampaian pendapat aliansi buruh, ribuan personel gabungan pun bakal dikerahkan.

 BACA JUGA:

Personel itu dikerahkan di titik buruh melakukan aksinya, khususnya kawasan Patung Kuda. "Total ada 6.520 personel gabungan kita kerahkan untuk mengamankan aksi demo," ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (2/10/2023).

Menurutnya, personel gabungan itu terdiri dari 4.530 personel Polri, 1.680 personel TNI, dan 310 personel Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta. "Satgasda 3.295 personel, Satgasres 615 personel dan BKO (TNI serta Pemda) 2.610 personel," tuturnya.

Dia menambahkan, polisi juga menyiapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi demo buruh agar tidak mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. Namun, pengalihan arus lalu lintas itu dilakukan secara situasional berdasarkan perkembangan di lapangan.

"Kita siapkan rekayasa lalu lintas yang mengarah ke titik demo. Sifatnya tetap situasional  namun diharapkan menghindari jalur tersebut," tuturnya.

Adapun pengalihan arus lalu lintas tersebut sebagai berikut.

1. Arus lalu lintas dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174880/delpedro-Yqw7_large.jpg
Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Delpedro Cs Digelar 17 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173956/dpr-KQ9l_large.jpg
Puan Akhirnya Minta Maaf soal Demo Ricuh Agustus yang Sebabkan Korban Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172714/yusril-IEFf_large.jpg
Yusril: Proses Hukum Tersangka Kerusuhan Demo Harus Sistemik, Cepat, dan Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172316/fpi-DQNJ_large.jpg
Polda Metro Tetapkan Simpatisan FPI Jadi Tersangka Penghasutan Penjarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172201/kabaraeskrim-TDUq_large.jpg
959 Orang Tersangka Demo Anarkis Akhir Agustus Tersebar di 15 Polda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172177/demo-E6W1_large.jpg
Bareskrim Tetapkan 959 Orang Tersangka Demo Anarkis, 295 Diantaranya Pelajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement