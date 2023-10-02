Ingat! Rute D11 Transjakarta Dimodifikasi Jadi Depok-BKN Via Cibubur Mulai Hari Ini

DEPOK - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memodifikasi rute D11 menjadi Depok-BKN via Cibubur untuk memudahkan akses feeder menuju Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur dan pengguna menuju Halte BKN.

"Layanan D11 dimodifikasi menjadi Depok - BKN via Cibubur dan dapat digunakan untuk menuju St. LRT Harjamukti, Cibubur, ataupun BKN. Simak penyesuaian terbaru yang akan berlaku mulai Senin, 2 Oktober 2023," tulis laman Instagram @pt_transjakarta dikutip, Senin (2/10/2023).

Berikut rute D11 yang telah dimodifikasi dari Terminal Depok Baru - DMall - Kedondong - STIAMI 1 - Moch Yusuf Raya 1 - Sebrang Pesona Square - Sebrang Gang Saminten - H. Moh Nail - Komplek Pelni - Juanda - Pintu Tol Cijago - Stasiun LRT Harjamukti - BKN. Kemudian dari BKN - Buperta Cibubur - Gas Alam - Jasa Warga - Gang Saminten - Pesona Square - Moch Yusuf 2 - STIAMI 2 - Pesona Khayangan - Gang Beringin - ACE Hardware - STM Mandiri - Balai Kota Depok 2 - Terminal Depok Baru.

Adapun jam operasional setiap hari pukul 05.00-22.00 WIB dengan tarif Rp3.500,-.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggandeng PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk bus pengumpan dari Terminal Depok ke Stasiun Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek di Harjamukti, Cimanggis. Diketahui LRT Jabodebek dijadwalkan bakal diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (28/8/2023) pagi ini.

"Kita sudah koordinasi dengan Transjakarta untuk ada transportasi (feeder atau pengumpan) dari Terminal Depok menuju LRT," kata Sekretaris Daerah (Sekda), Supian Suri melalui pesan singkat.

Supian pun menambahkan upaya yang tengah dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok terkait transportasi pengumpan ke Stasiun LRT Harjamukti.

"Bus Transjakarta dari Terminal Depok ke Stasiun LRT melalui Margonda dan Juanda, Sedang mengajukan BTS ke Kemenhub (BPTJ) dengan rute dari Terminal Depok lewat Tole Iskandar, Simpangan, Raya Bogor, dan sedang pembicaraan dengan DAMRI untuk rute dari perumahan PGV ke LRT. Itu langkah yang kita upayakan melalui Dishub Kota Depok," ujarnya.