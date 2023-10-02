Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Bullying di Kebon Jeruk, Bocah Dianiaya Temannya Gegara Rebutan Main PS

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |07:22 WIB
Aksi bullying terjadi di Kebon Jeruk. (Foto: Tangkapan layar/IG @info.kebonjeruk)
JAKARTA - Aksi perundungan (bullying) terhadap anak kembali terjadi dan viral di media sosial. Kali ini seorang anak di bawah umur dianiaya oleh bocah yang diduga merupakan temannya sendiri.

Dalam rekaman yang dilihat Senin (2/10/2023), aksi kekerasan itu disebutkan terjadi di Pesing Got RW 4, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (29/9/2023).

Dari video yang beredar, disebutkan bahwa aksi penganiayaan itu terjadi lantaran keduanya berebut sebuah game console atau Playstation (PS).

Seorang anak yang menggunakan baju berwarna merah memukul hingga menendang si korban yang sudah meringkuk kesakitan di lantai.

Korban terdengar menangis hingga meringis kesakitan akibat pukulan dan injakan yang dilayangkan kepadanya. Korban pun tampak terus melindungi bagian kepalanya. 

Nahasnya, pelaku yang juga merupakan anak di bawah umur itu pun terus memukuli korban hingga mengeluarkan kata-kata kotor. 

“Berani lo sama gua A***ng?” kata si pelaku anak yang terus memukuli si korban.

“Kalau kayak gitu, gua ma***sin sekalian lu,” teriak pelaku. 

