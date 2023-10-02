Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Amankan 14 Remaja Diduga Hendak Tawuran, Bawa Pedang hingga Celurit

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |07:53 WIB
Sebanyak 14 pemuda ditangkap polisi saat hendak tawuran dengan bawa pedang hingga celurit (Foto: Istimewa)
Sebanyak 14 pemuda ditangkap polisi saat hendak tawuran dengan bawa pedang hingga celurit (Foto: Istimewa)
DEPOK - Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok berhasil mengamankan 14 remaja diduga hendak tawuran lengkap dengan senjata tajam (sajam) jenis pedang hingga celurit di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok.

Anggota TPP Polres Metro Depok, Briptu Lungit Jati menjelaskan pada Minggu 1 Oktober 2023, sekira pukul 02.34 WIB Tim Perintis Presisi Depok kembali melakukan pencegahan tindakan aksi tawuran yang mulanya berlokasi di Jalan Raya Bogor.

"Atas laporan masyarakat sekumpulan remaja berdiam diri di dalam gang samping SPBU, saat tiba di lokasi benar saja kami berpapasan dengan mereka dan mereka lari tunggang langgang, ambyar," kata Lungit saat dikonfirmasi, Senin (2/10/2023).

Sebanyak 14 remaja yang rata-rata masih pelajar tersebut diamankan, sebagian lari ke arah Pabuaran, kemudian polisi lakukan penyisiran di lokasi ditemukan senjata tajam diantaranya 4 pedang dan 2 celurit yang mana salah satu celuritnya merupakan dumy terbuat dari paralon air.

Lungit menyebut belasan remaja terdiri dari sejumlah kelompok dari Depok yang hendak melawan kelompok dari Cibinong Kabupaten Bogor.

"Hasil interogasi, mereka ini merupakan aliansi Depok Allbase yang mana terdiri dari kelompok Jatijajar, Tapos Never Die, Perag Bogor, Pemda Bojong. yang akan melawan kelompok Cibinong Orang Pusing," tuturnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
depok Tawiran Remaja Tawuran
Telusuri berita news lainnya
