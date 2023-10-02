Balapan Liar di Kembangan Berujung Maut, Warga: Sudah Sering Terjadi

JAKARTA - Aksi balap liar di Jalan Taman Aries, Kembangan, Jakarta Barat yang terjadi pada Jumat (29/9/2023) pukul 04.30 WIB memakan korban. Lokasi tersebut kerap disebut dijadikan area balap liar.

Salah seorang warga bernama Andre (35) menyebutkan bahwa lokasi itu memang kerap dijadikan tempat berkumpulnya remaja hingga orang dewasa untuk aksi balap liar.

“Biasanya di atas jam 22.00-24.00 WIB (jadi tempat balap liar. Kadang cuman setting motor atau ngetes motor aja. Balap liarnya kadang di seberang, kadang di sini,” kata Andre saat ditemui awak media di lokasi, Senin (2/10/2023).

Andre mengungkapkan, kegiatan balap liar di kawasan tersebut memang sudah terjadi sejak tahun 2014. Menurutnya pada tahun itu, intensitas aksi balap liar tersebut lebih parah.

“Kalau sekarang enggak begitu parah kayak zaman dulu, 2014-2015. Kalau sekarang di seberang kan sudah pakai polisi tidur. kalau di sini kan masih lurus,” ujarnya.

Menurut Andre saat kondisi seperti saat ini yang sudah memakan korban, aksi balap liar itu pasti menghilang. Namun nantinya, lanjut dia, aksi tersebut akan kembali muncul.

“Semenjak kejadian kemarin sih enggak ada. Biasa kan kalau kayak begitu, misalnya ada kejadian enggak ada (balap liar), nanti ada lagi,” jelasnya.