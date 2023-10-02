Gagalkan Pencurian Motor, Warga Citeureup Dapat Hadiah Pergi Umroh

BOGOR - Polres Bogor memberikan hadiah umroh kepada warga Citeureup, Kabupaten Bogor. Warga bernama Alip (34), berhasil menggagalkan upaya pencurian motor hingga terlibat perkelahian.

"Kita memberikan penghargaan kepada warga masyarakat yakni mas Alip yang merupakan warga masyarakat biasa, di mana mas Alip ini berhasil melakukan perlawanan dan berhasil menggagalkan aksi curanmor dan langsung menangkap pelakunya sendiri," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Ketika itu, Alip sedang menggadaikan handphonenya di wilayah Citeureup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Saat itu, motor miliknya yang terparkir di parkiran ini dicuri oleh seorang pelaku pencurian dan berhasil menangkap serta diserahkan ke polisi.

"Atas prestasinya saya berikan piagam pengharagaan dan memberangkatkan yang bersangkutan untuk menjalankan ibadah umroh serta handphone baru karena handphone beliau digadaikan," ungkapnya.

Sementara itu, Alip mengaku bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan spontanitas. Karena, pernah juga menjadi korban pencurian motor.

"Reflek aja, karena sebelumnya motor udah pernah ilang kan. Itu motor baru karena memang kebutuhan saya, jadi saya langsung lawan aja," ucap Alip.