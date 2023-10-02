Pengendara Nmax Tewas Usai Tabrak Truk Pasir yang Alami Pecah Ban

JAKARTA - Seorang pengendara motor Yamaha Nmax B 5742 BDF berinisial DEK (39) tewas usai menabrak truk pasir dengan nomor polisi BE 9994 CN yang pecah ban di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, mengarah ke Jakarta pada Senin (2/10/2023).

"(Korban pengendara motor Nmax) mengalami luka di bagian pelipis kiri dan dada, Kondisi tidak sadar (meninggal dunia). di bawak ke RSUD Pasar Minggu," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Bayu Marfiando saat dikonfirmasi.

Bayu menjelaskan kronologi kejadian berawal pengendara Yamaha Nmax melaju dari arah Selatan ke Utara di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Sesampainya Gang Warung atau dekat bengkel Tri Auto Mandiri diduga kurang hati-hati dan berkonsentrasi hingga menabrak Kendaraan Truk Pasir BE-9994-CN yang sedang berhenti dipinggir jalan sisi kiri (pecah Ban depan)," ucapnya.

"Sehingga terjadi kecelakaan Lalu-lintas menyebabkan korban luka (hingga meninggal dunia) dan kerusakan pada kendaraan," tambahnya.

Lebih lanjut, Bayu mengatakan dugaan sementara penyebab kecelakaan tersebut masih dalam proses penyelidikan.

(Angkasa Yudhistira)