Kabur dari Rumah, Anak di Bawah Umur Diperkosa Bergilir oleh Pacar dan Pedagang Siomai

DEPOK - Seorang bocah perempuan berinisial NF (14) kabur dari rumah diduga berujung diperkosa bergilir oleh pacar berinisial TMK (18) dan rekannya berinisial RH (23) berprofesi pedagang siomai di sebuah rumah kontrakan Jalan Kampung Babakan Rawa Kalong, Cimanggis, Depok, beberapa waktu lalu.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto menjelaskan awalnya pada hari Minggu 17 September 2023, anak berurusan dengan hukum (ABH) yang menjadi korban sedang marah dengan ibunya, dihubungi oleh pelaku TMK yang merupakan pacarnya.

Saat itu, lanjut dia, pelaku TMK mengajak korban tinggal bersama dan pergi dari rumah.

"Pelaku TMK menjemput ABH korban dan membawanya ke rumah kontrakan, yang di mana di kontrakan tersebut ditempati oleh pelaku RH yang merupakan pedagang siomai keliling. Sesampainya di kontrakan tersebut pelaku TMK memperkenalkan ABH korban kepada pelaku RH, yang kemudian mereka bertiga tinggal bersama di dalam satu kontrakan," ucap Hadi dalam keterangannya dikutip, Senin (2/10/2023).

Hadi menambahkan pada Selasa 19 September 2023, pada saat korban sedang tiduran di depan TV di dalam kontrakan tersebut, pelaku TMK tiba-tiba mencium dan mengajak ABH korban untuk bersetubuh.