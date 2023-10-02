Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kabur dari Rumah, Anak di Bawah Umur Diperkosa Bergilir oleh Pacar dan Pedagang Siomai

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |14:32 WIB
Kabur dari Rumah, Anak di Bawah Umur Diperkosa Bergilir oleh Pacar dan Pedagang Siomai
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

DEPOK - Seorang bocah perempuan berinisial NF (14) kabur dari rumah diduga berujung diperkosa bergilir oleh pacar berinisial TMK (18) dan rekannya berinisial RH (23) berprofesi pedagang siomai di sebuah rumah kontrakan Jalan Kampung Babakan Rawa Kalong, Cimanggis, Depok, beberapa waktu lalu.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto menjelaskan awalnya pada hari Minggu 17 September 2023, anak berurusan dengan hukum (ABH) yang menjadi korban sedang marah dengan ibunya, dihubungi oleh pelaku TMK yang merupakan pacarnya.

Saat itu, lanjut dia, pelaku TMK mengajak korban tinggal bersama dan pergi dari rumah.

"Pelaku TMK menjemput ABH korban dan membawanya ke rumah kontrakan, yang di mana di kontrakan tersebut ditempati oleh pelaku RH yang merupakan pedagang siomai keliling. Sesampainya di kontrakan tersebut pelaku TMK memperkenalkan ABH korban kepada pelaku RH, yang kemudian mereka bertiga tinggal bersama di dalam satu kontrakan," ucap Hadi dalam keterangannya dikutip, Senin (2/10/2023).

Hadi menambahkan pada Selasa 19 September 2023, pada saat korban sedang tiduran di depan TV di dalam kontrakan tersebut, pelaku TMK tiba-tiba mencium dan mengajak ABH korban untuk bersetubuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492/pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162269/pemerkosaan-gOVj_large.jpg
Heboh! ‘Bos Mafia’ di Banten Perkosa Anak Tiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158492/pemerkosaan-HC4a_large.jpg
Bejat, 2 Pemuda Perkosa Gadis ABG di Depan Adiknya Ternyata Sudah Direncanakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/340/3157833/pemerkosaan-n1hU_large.jpg
Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156499/pemerkosaan-u1YB_large.jpg
Duh! Penyandang Disabilitas Perkosa 2 Keponakannya, Videonya Disebar ke Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152120/biadab_buruh_di_serang_cabuli_anak_kandung_sejak_sd_hingga_sma-F2KR_large.jpg
Biadab! Buruh di Serang Cabuli Anak Kandung Sejak SD hingga SMA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement